Alianza Lima: Leao Butrón bromeó y afirmó que le gustaría jugar hasta los 50 años

A sus 41 años, Leao Butrón vive su segunda juventud. El portero la rompe en Alianza Lima , y los hinchas lo aman. De hecho, el experimentado futbolista está convencido en seguir alimentando su carrera, tras el excelente momento que vive.

“Yo quisiera jugar hasta los 50 [risas]. En Arequipa me preguntaron hasta cuándo me gustaría jugar y respondí que un año más. Pero, por mi edad, no me puedo proyectar a tanto”, dijo Leao Butrón en RPP Noticias.

Desde hace varias semanas, la dirigencia de Alianza Lima arrancó con las negociaciones para extender la estadía de Leao Butrón en el cuadro íntimo. Por supuesto, se trata del líder natural del equipo.

“Lógicamente, ya conversé con Alianza. No me imagino jugando en otro lugar que no sea ahí”, agregó Leao Butrón, quien no estará presente en el choque ante Binacional, el cual se desarrollará el domingo.

Es preciso señalar que Alianza Lima ya piensa en lo que será su disputa ante Melgar por la semifinal del Torneo Descentralizado. Leao Butrón enfrentará nuevamente a su exequipo, con la consigna de alcanzar a Sporting Cristal en la final para definir al campeón nacional.