La tensión generada tras el último clásico todavía deja repercusiones más allá de lo deportivo. Con la Selección Peruana en competencia y los clubes preparando sus próximos desafíos internacionales, las sanciones y decisiones disciplinarias siguen marcando la agenda del fútbol local. Desde Alianza Lima, una de las voces que se pronunció al respecto fue la de Leao Butrón, quien, en su rol de dirigente, cuestionó la labor de la Comisión Disciplinaria de la FPF y dejó en claro su postura sobre lo que viene para los ‘íntimos’.

En primera instancia, el exarquero aliancista analizó lo que significó el fallo de la Conmebol respecto al partido entre Independiente y Universidad de Chile, que determinó que el cuadro chileno enfrente a Alianza Lima en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Butrón consideró que lo ideal hubiera sido otra resolución: “Fuera quien fuera el rival a estas alturas iba a ser súper parejo. Yo creería que lo mejor hubiera sido sacar a la gente en ese momento y media hora después jugar lo que faltaba, ahora creas un precedente de gente violenta”.

Alianza Lima ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Respecto a si la sanción que obliga a los chilenos a disputar partidos sin público puede ser una ventaja, fue cauto y señaló que no existe una garantía real de que eso sea determinante: “No sé, es innegable que la gente apoya y el jugador se motiva, pero no sé qué tanto se pueda marcar esa diferencia”.

Cabe recordar que el equipo chileno no podrá jugar con su hinchada local en Santiago, de hecho ya se ha hablado sobre un cambio de sede hasta Coquimbo, para que no haya ninguna intervención de la barra. De la misma manera, Alianza Lima no está obligado a brindar entradas de visitante ni de separar un espacio de las tribunas para ellos.

Por otro lado, la novela de todo lo sucedido en el clásico no ha bajado en su intensidad pues ahora, con las sanciones interpuestas a ambas escuadras, el ex-portero apuntó directamente contra la manera en que se manejó este caso frente a Universitario. Aseguró que hubo un intento de desviar el foco de lo deportivo hacia lo disciplinario.

“Todo lo que se habló tras lo sucedido fue más para limpiar un poco la situación de la ‘U’, que venía de ser eliminado por cuatro goles y no le pudo ganar a Alianza, que tenía dos hombres menos. ¿Cuál es el código de estar filmando después del partido a tus rivales para luego ir llorando y pedir suspender?”, indicó.

Universitario y Alianza Lima igualaron sin goles en el último clásico en el Monumental. (Foto: GEC)

En esa misma línea, Butrón criticó lo que considera una falta de coherencia en la aplicación de sanciones: “Si vas a suspender por hacer un gesto a un jugador saliendo del estadio, ¿por qué no suspendes también al estadio que te llena de insultos y escupitajos? Todos somos personas, todos tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo. Las equivocaciones vienen siendo repetitivas hace varios años, tanto en el VAR, con el arbitraje, con la Comisión de Justicia. Es obvio y se confirma con la devolución de favores”.

El ex-arquero no dudó en cuestionar la experiencia de quienes integran los órganos disciplinarios y recordó antecedentes que, según su percepción, evidencian favoritismos: “Me deja mucho que pensar. ¿Quién está en la Comisión de Justicia? ¿Tienen experiencia? No es la primera vez que pasa, hace dos años suspendieron a un jugador después de seis meses por insultar a un árbitro y lo hicieron porque tenían que suspender a otro jugador de otro equipo”.

Finalmente, Butrón hizo un llamado directo a la transparencia y a la equidad en las decisiones que afectan a los clubes: “Que la Comisión de Justicia tenga un poco de vergüenza y no favorecer a nadie y no tener miedo a las amenazas”.

