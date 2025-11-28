El mercado de pases empieza a moverse en La Victoria y el nombre que más ruido genera en las últimas horas es el de Lucas Passerini. Tras confirmarse que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, la administración viene acelerando la búsqueda de un delantero de jerarquía que pueda asumir el peso goleador del equipo en la temporada 2026. En medio de ese escenario, desde Argentina surgió una versión que encendió las alarmas en el hincha íntimo: el representante del atacante aseguró que recibió una llamada desde el club blanquiazul para consultar por las condiciones del jugador.

El perfil del jugador calza con la intención de renovar el ataque íntimo. Passerini, con experiencia en ligas competitivas y pasado goleador en Sudamérica, aparece como una apuesta que podría encajar en el proyecto deportivo que lidera Néstor Gorosito. Sin embargo, su situación contractual con Belgrano agrega un matiz importante: el delantero tiene vínculo vigente hasta 2026, lo que obliga a cualquier club interesado a negociar una compra.

En declaraciones a Cadena 3 de Argentina, su agente, Diego Braga, reveló que la situación del jugador podría cambiar según las conversaciones que se den en las próximas semanas. “Tiene contrato hasta 2026. Hasta hoy nos han llamado de muchos clubes, pero de Belgrano no, aunque bueno, contrato tiene Lucas”, señaló, abriendo la puerta a un posible movimiento si llega una oferta concreta.

El dato más llamativo para Alianza Lima fue otro comentario del representante, quien confirmó que desde La Victoria ya se comunicaron para averiguar por el delantero. “De Alianza Lima también me llamaron; así que estamos trabajando, pero recién arranca esto”, indicó Braga, dejando claro que el interés es real, aunque todavía no existe una propuesta formal.

Este acercamiento coincide con el viaje que realizó recientemente la gerencia deportiva íntima a territorio argentino. Franco y Franco Navarro Jr. fueron a reunirse con agentes y clubes para evaluar opciones de cara al próximo año, especialmente en la búsqueda del atacante que reemplazará a Barcos. Passerini, por características y experiencia, cumple varios requisitos del perfil solicitado.

Los números rojos de Passerini en el 2025

Eso sí, su rendimiento reciente genera debate. En la última temporada, el delantero de 31 años anotó solo tres goles con Belgrano, todos desde el punto penal. Aun así, quienes lo siguen de cerca recuerdan su explosiva campaña 2023, cuando sumó 17 tantos y 2 asistencias entre Unión La Calera y Belgrano, cifras que lo llevaron a alcanzar su mejor valoración en el mercado.

Otro punto que podría influir en la negociación es su cotización. Según plataformas especializadas, Passerini está valorado en alrededor de 2 millones de euros, un monto que podría resultar elevado para un traspaso directo. Sin embargo, la falta de conversaciones de renovación entre el jugador y Belgrano podría dejar espacio para una operación más accesible.

Por ahora, en Matute prefieren mantener la calma y evaluar todas las opciones disponibles. El nombre de Passerini está en carpeta, pero no es el único candidato analizado. Lo que sí está claro es que Alianza Lima quiere definir pronto al reemplazante de Barcos, considerando que el nuevo proyecto deportivo apunta a un plantel más joven, competitivo y con mayor poder ofensivo.

