Pese a que Alianza Lima no pudo competir por el título nacional y le costó hacerle frente a la superioridad de Universitario de Deportes, a nivel individual Paolo Guerrero está teniendo una gran temporada. Con 17 goles entre Copa Libertadores, Sudamericana y Liga 1, el ‘Depredador’ es el máximo goleador de los íntimos en el 2025 y todo hace indicar que pronto se definirá su continuidad para la próxima campaña.

A propósito del presente de Paolo, Jefferson Farfán, uno de sus mejores amigos, habló sobre lo competitivo que es en el día a día y cómo eso ha sido importante a lo largo de su carrera. En una entrevista con los Sapazos de Puchungo, conducido por el exjugador Alfonso Yáñez, contó que ‘PG34’ se enoja cada vez que no anota.

“Ese no es normal, es que la gente no lo conoce. Paolo es de las personas que está en la cama, y si él no metió un gol, se empieza a dar vueltas en la cama, se loquea. Es así, lo juro, no es normal”, sostuvo la ‘Foquita’, quien compartió menores con Guerrero y muchos años en la Selección Peruana.

Paolo Guerrero registra 17 goles con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Alianza Lima)

En otro momento de la entrevista, el exfutbolista, a manera de broma, expuso a Paolo al contar que cuando pierde los partidos de billar no le gusta pagar las apuestas. “En los entrenamientos tienes que verlo. ¡Está loco! Hasta en las pichangas cuando jugamos, no paga, igual en billar. Pierde y hace un ‘chongazo’, bota la bola”, afirmó en medio de risas.

Finalmente, Farfán dijo que, si estuviera en sus posibilidades, Paolo seguiría jugando hasta los 50 años por lo bien que se siente físicamente. “Es que es muy competitivo, tiene 41 años y mira lo que hace ahorita, no es fácil. No se va a ir, y se va a quedar hasta los 50, si pudiera. No quiere irse. Y está más flaco, parejito”, remarcó.

Por otro lado, si bien Alianza Lima todavía no anuncia la continuidad de Paolo Guerrero para el 2026, Depor pudo conocer que todo está bien encaminado y solo es cuestión de que se estampe su firma para que se cierre el trato. Con su permanencia y la salida confirmada de Hernán Barcos, el área deportiva trabaja en el fichaje de un nuevo centrodelantero. Veremos qué novedades se avecinan en La Victoria en el próximo mercado de pases.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero clasificaron juntos al Mundial Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Después de vencer por 3-0 a UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Sporting Cristal, en el partido correspondiente a la ida de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el martes 2 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

