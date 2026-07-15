La selección argentina clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar por 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador gracias a dos asistencias de Lionel Messi, que fueron aprovechadas por Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el pase a la definición del torneo.

El encuentro comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra y puso en ventaja al conjunto europeo, que por varios minutos controló las acciones y complicó a los campeones del mundo.

Sin embargo, Argentina reaccionó de la mano de su capitán. Lionel Messi volvió a ser determinante y asistió a Enzo Fernández, quien apareció para establecer el empate y devolverle la confianza al conjunto sudamericano antes del descanso.

En la segunda mitad, la selección argentina mantuvo la presión y volvió a encontrar en Messi a su principal generador de juego. El rosarino filtró un preciso pase para Lautaro Martínez, quien definió con categoría para firmar el 2-1 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Lionel Scaloni compareció en conferencia de prensa y destacó el compromiso de sus dirigidos durante todo el campeonato. “Este grupo no deja de sorprenderme la verdad”, expresó el entrenador tras el pitazo final.

"NO ES ARROGANCIA, ES CORAZÓN: SOMOS ÚNICOS"



La emoción y admiración de Lionel Scaloni hacia el plantel argentino. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nejpnyIqdj — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

El técnico también dejó claro que el equipo aún no se conforma con llegar a una nueva final y que ahora el objetivo es conquistar el bicampeonato mundial. “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil”, comentó pensando en España.

Scaloni también elogió el esfuerzo colectivo de sus futbolistas y agradeció el apoyo de los miles de hinchas argentinos que acompañaron al equipo en Atlanta. Para el entrenador, el aliento desde las tribunas fue clave para revertir el resultado.

“Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente hoy nos llevó a ganar el partido”, afirmó el seleccionador argentino al referirse a la multitud que alentó durante los 90 minutos.

Sobre la final del domingo, Scaloni reconoció que España será un rival de máxima exigencia. Incluso recordó que ya había analizado a la Roja cuando existía la posibilidad de disputar la Finalissima, aunque admitió que el equipo español ha realizado algunos cambios.

Finalmente, el entrenador dedicó unas palabras a Lionel Messi y resaltó la magnitud de su carrera. “Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador. ¿Qué más tiene que hacer para ser considerado el mejor de la historia?”, concluyó antes de enfocarse en la esperada final del Mundial 2026.

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