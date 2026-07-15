La selección argentina selló su clasificación a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales. Ahora, la ‘Albiceleste’ enfrentará a España en el duelo que definirá al nuevo campeón del mundo, en una reedición de una rivalidad que ha dejado encuentros memorables a lo largo de la historia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar un nuevo título mundial frente a una selección española que también llega como una de las mejores del torneo. El choque promete ser uno de los más atractivos del campeonato por el nivel mostrado por ambos equipos.

En el historial general entre Argentina y España existe una gran paridad. Ambas selecciones registran seis victorias por lado y dos empates, lo que refleja el equilibrio que ha caracterizado sus enfrentamientos a lo largo de los años.

El antecedente más reciente entre ambos países se remonta al 27 de marzo de 2018. En un amistoso disputado antes del Mundial de Rusia, España goleó por 6-1 a la selección argentina, que en ese entonces era dirigida por Jorge Sampaoli.

Más allá de ese resultado, ambas selecciones mantienen una cuenta pendiente. Argentina, campeona de la Copa América, y España, monarca de la Eurocopa, debían enfrentarse en la Finalissima, torneo que reúne a los campeones de Sudamérica y Europa.

Ese compromiso estaba programado para disputarse el 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, el encuentro fue cancelado debido al conflicto bélico en Medio Oriente y nunca llegó a ser reprogramado, por lo que la final del Mundial tendrá un ingrediente especial entre ambos equipos.

Si se toma en cuenta únicamente la historia de los Mundiales, Argentina y España solo se enfrentaron una vez. Ese único antecedente ocurrió durante la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, en un duelo correspondiente a la fase de grupos.

En aquella ocasión, la selección argentina se impuso por 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime, resultado que le permitió quedarse con una importante victoria frente al combinado español en su único cruce mundialista.

Casi seis décadas después de ese partido, ambas selecciones volverán a verse las caras en una Copa del Mundo, aunque esta vez con el máximo premio en juego. Será la primera vez que disputen una final mundialista entre sí.

Con un historial completamente equilibrado, una Finalissima pendiente y un único antecedente en los Mundiales favorable para Argentina, la final del Mundial 2026 reunirá todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más esperados y trascendentales del fútbol internacional.

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