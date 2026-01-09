Luis Advíncula llegó al Perú para unirse al plantel de Alianza Lima. (Video: Jax Latin Media)
Luis Advíncula llegó al Perú para unirse al plantel de Alianza Lima. (Video: Jax Latin Media)

Después de días de rumores y de ser protagonista de las principales portadas de los medios deportivos del país, la novela llegó a su fin con un resultado positivo para todos los hinchas de Alianza Lima, que encuentran una esperanza en el fichaje de Luis Advíncula.

Nota en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS