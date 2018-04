Será una baja sensible para Alianza Lima. Luis Ramírez se lesionó en el choque ante Junior por la Copa Libertadores y no terminó el encuentro. Por eso, fue reemplazado en la segunda mitad. Ante eso, Pablo Bengoechea tuvo que ingeniárselas para rearmar su equipo. Pero, al final, no dio resultados.

Horas después de la derrota ante Junior, ‘Cachito’ Ramírez utilizó sus redes sociales para confirmar que estará lejos de las canchas por un tiempo, ante la lesión que contrajo en pleno partido por Copa Libertadores.

Según confirmó el departamento médico de Alianza Lima, Ramírez se fracturó en el quinto metatarsiano. Y su recuperación demandará alrededor de tres meses (julio). A esta situación se suma la lesión de Gonzalo Godoy, quien tampoco terminó el partido ante Junior.

(Captura) (Captura) depor

Ante la lesión de Ramírez, Óscar Vílchez es el llamado a reemplazarlo. ‘Neka’ ya está totalmente recuperado y ha ido sumando minutos en los últimos partidos que disputó Alianza Lima.

Pablo Bengoechea defendió a su plantel: "Hagan comentarios sobre mí que soy un burro"

Pablo Bengoechea en conferencia de prensa, tras el partido. (Video: Mauricio Motta / Depor)