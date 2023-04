Cumplido el primer trimestre del 2023, si algo queda claro es que Alianza Lima ha comenzado con el pie derecho la presente temporada y está firme y fuerte en la búsqueda de sus objetivos, como son ratificar y extender aún más su dominio en el fútbol peruano y crecer de manera exponencial como institución.

A nivel deportivo, Alianza Lima marcha como líder absoluto del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Guillermo Salas, quien cuenta con un porcentaje del 81 % de puntos ganados, son infalibles en Matute y sólidos cada vez que juegan fuera de casa, como lo demostraron en sus triunfos sobre Universitario, UTC, Grau o Alianza Atlético.

El buen momento de los bicampeones nacionales de la Liga 1 no es ajeno al equipo femenino de fútbol, que inició con goleada su camino en una Liga Femenina 2023 donde buscará el tricampeonato y una nueva clasificación a la Copa Libertadores.

Otro tanto ocurre con el vóley, donde el cuadro aliancista ha clasificado a semifinales de la Liga Nacional Superior de Voleibol 2022-2023. Las íntimas, que enfrentarán desde el jueves a Jaamsa en una serie al mejor de tres partidos por el pase a la final, siguen en carrera por el ansiado sueño del título, que no se consigue desde 1993.

En la Copa Oro del Torneo Élite Federación 2023, Alianza marcha como líder de la tabla general cumplidas las primeras cinco fechas. Los ‘potrillos’ vienen reafirmando el dominio mostrado en el 2022, año en que consagraron campeones absolutos y obtuvieron cinco títulos y un subtítulo en las seis categorías de competencia.

El mejor panorama

El panorama genera mucha expectativa y motivación para Alianza Lima. En este 2023, el ‘equipo del pueblo’ aspira a conseguir los tricampeonatos nacionales de la Liga 1 y de la Liga Femenina, así como los bicampeonatos de la Copa Oro, del Torneo de Promoción y Reservas y de los torneos sub 18, sub 16, sub 14 y sub 12 del fútbol femenino. Solo hacer un recuento de estos objetivos permite sopesar todo lo conseguido en el 2021 y 2022.

Fuera de lo deportivo, obras tan importantes como el nuevo sistema de iluminación del Estadio Alejandro Villanueva, que ha dotado a Matute de las mejores luces de Sudamérica, así como la construcción del Parque del Recuerdo Blanquiazul, en memoria de los mártires de la tragedia del Fokker, forman parte de una nueva era en la que Alianza Lima se ha propuesto alcanzar su máximo desarrollo institucional.

Llevar a Alianza Lima a un nivel nunca antes visto es una tarea que depende de una gestión responsable y con la ambición de hacer cada vez más grande el club. Iniciativas como el Programa de Beneficios Íntimo, que permite a los hinchas acceder a la plataforma Alianza Play a través del pago de una membresía anual, ya ha asegurado ingresos de más de 3.8 millones de soles en apenas 20 meses desde su lanzamiento.

La capacidad del club para rentabilizar fichajes de primer nivel, a partir de una buena estrategia de marketing, quedó plenamente demostrada con los casos de Jefferson Farfán y Christian Cueva. Si la contratación de la ‘Foquita’ tuvo un alto impacto comercial y réditos deportivos indiscutibles -en el 2021, tres goles de Farfán significaron nueve puntos decisivos para Alianza en el camino hacia la estrella 25- , en este 2023 Cueva también representa un activo muy valioso dentro y fuera de la cancha. Así, en el terreno comercial, el Reto Cueva es una campaña ideada para generar más suscriptores al Programa de Beneficios Íntimo y, por tanto, más ingresos.

Todo lo avanzado, sumado al buen momento que se vive en todos los frentes, permite proyectar que el club volverá a marcar un récord de taquilla en este 2023. El año pasado, Alianza Lima recaudó casi 23 millones em sus partidos como local, más del doble que en el 2019, hasta entonces la temporada más exitosa en este concepto.

La fidelidad de los aficionados está fuera de toda discusión y es motivo de orgullo para todos los aliancistas. En el 2022, el primer equipo de Alianza convocó a 473,004 personas en sus partidos de local, pese a que tuvo que jugar sin público ante Grau y con un aforo del 30% en la Noche Blanquiazul y del 80% frente a Manucci, además de enfrentar a Cantolao con la tribuna oriente cerrada.

En el 2019, por ejemplo, Alianza llevó 358,940 hinchas en sus encuentros como local por la Liga 1, la Copa Libertadores y la Noche Blanquiazul. El año pasado, si sumamos el público que asistió a los partidos de fútbol femenino, un total de 526,952 personas alentaron a la blanquiazul cada vez que nos tocó jugar en casa.

Si bien la pandemia golpeó fuerte a todos -las temporadas 2020 y 2021 se jugaron a puerta cerrada-, Alianza Lima siempre dio muestra de solvencia y cumplió de manera responsable el pago de la deuda concursal, lo cual es una evidencia de equilibrio y buen manejo institucional.

Al mismo tiempo, y esto es lo que ilusiona al hincha, el plan para convertir a Alianza Lima en el dominador absoluto del fútbol peruano sigue en marcha. Los resultados obtenidos hasta aquí enseñan el camino.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.