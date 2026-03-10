Marco Huamán está viviendo un verdadero sueño en su segunda etapa con la camiseta de Alianza Lima, demostrando en la cancha que está listo para grandes retos. El veloz defensor se ha ganado rápidamente la confianza del comando técnico y ha sido titular indiscutible en los últimos compromisos del equipo íntimo, brillando especialmente en la reciente y vibrante victoria por 3-1 sobre FBC Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva. Sorprendiendo con un buen manejo por la banda izquierda, no solo ha convencido a la exigente hinchada ‘blanquiazul’, sino que también ha llenado de mucha motivación al propio jugador, quien ahora se perfila como una de las piezas a seguir en esta intensa pelea por el Torneo Apertura.

El camino del cuadro victoriano en este arranque de temporada no ha sido nada sencillo, enfrentando diversas críticas y momentos de mucha tensión por los resultados irregulares. Sin embargo, para jugadores como Marco Huamán, estos obstáculos han servido para blindar el vestuario y fortalecer la mentalidad del grupo de cara a los próximos partidos.

Su inesperado regreso a la institución llegó justo cuando la defensa necesitaba una inyección de energía y compromiso, y el futbolista ha sabido aprovechar al máximo cada minuto que le han dado para consolidarse en el once inicial. Al comienzo cuestionado, pues su posición habitual era de lateral derecho, pero ahora Pablo Guede lo ha puesto por el lado contrario.

Alianza Lima venció por 3-1 a Melgar por el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

En una reciente entrevista concedida al canal L1 Max, el lateral derecho no pudo ocultar su enorme felicidad por el momento que atraviesa. “Me siento muy bien y feliz de aportar al grupo. El cuerpo técnico y mis compañeros me han dado mucho apoyo desde que volví”, señaló con bastante gratitud.

Gran parte de esta evidente mejora en su nivel se la debe al trabajo del estratega argentino. “El profesor Pablo Guede me ha ayudado mucho. Su forma de exigir y de trabajar en los entrenamientos me está ayudando a perfeccionar mi juego”, explicó Huamán sobre el día a día en las prácticas.

Además, el defensor se animó a contar cómo se gestó su sorpresiva vuelta al club de La Victoria, habiendo sido presentado oficialmente por Cienciano, apenas hace unos meses atrás. “Todo fue muy rápido. No tenía en mente que me llamarían... luego mi representante me comunicó que necesitaban que regrese”, sostuvo.

Huamán iba a jugar esa temporada en Cienciano, cedido a préstamo. (Foto: X | Alianza Lima)

Sobre la presión constante que existe al jugar en un equipo grande, el futbolista demostró mucha madurez para manejar las adversidades. “Tuvimos días difíciles, pero el equipo siempre se mantuvo fuerte y cada día está más unido. Las críticas siempre estarán”, reconoció con total tranquilidad.

Su sueño de emigrar al exterior

Pensando en su futuro, Huamán tiene los pies en la tierra pero no deja de ser ambicioso. “Alianza es una vitrina para poder ir al extranjero, pero voy paso a paso y sin apresurarme. Como todo jugador, uno aspira a ser llamado a la Selección”, afirmó con mucha convicción.

Finalmente, reveló cuáles son sus destinos soñados para dar el gran salto internacional cuando llegue el momento indicado. “La Liga Brasileña me gusta mucho... por la intensidad que se maneja también. Puede ser la Liga Mexicana y, bueno, lo que sé en este momento va a ser bienvenido”, concluyó, dejando claro que se sigue preparando al máximo.

