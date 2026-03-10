Juan Reynoso habló en conferencia de prensa tras la derrota por 3-1 de Melgar ante Alianza Lima. (Video: Jax Latin Media / Foto: GEC)
Juan Reynoso habló en conferencia de prensa tras la derrota por 3-1 de Melgar ante Alianza Lima. (Video: Jax Latin Media / Foto: GEC)

Tras perder por 3-1 a manos de Alianza Lima, Juan Reynoso recordó su pasado en Alianza Lima y envió un mensaje para todos los que en su momento cuestionaron que no quiso ir a Matute cuando era DT de la Selección Peruana.

“Había un par de técnicos que, por temor a la hinchada, no me dejaron venir. Es distinto, pero esta es mi casa; yo vine aquí a los 12 años. Mucha gente no se acuerda pero vine y me dijeron eres bienvenido acá”, comentó.

“Algunos contaron una leyenda urbana que nunca fue verdad. Yo no soy malagradecido con la institución, pero cuando a uno le faltan el respeto, tiene que responder”, afirmó.

“No me preocupa ninguna reacción, porque yo nunca provoqué a nadie. Todos merecemos respeto; si me insultan, obviamente tengo que responder. En ningún momento mi intención ha sido provocar. Si me creen o no, no tengo problema”, concluyó

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Alianza Lima, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 15 de marzo a la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

