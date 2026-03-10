El triunfo de Alianza Lima por 3-1 sobre Melgar no se explicaría sin Jairo Vélez y la mejor posición en la que ha jugado desde que es dirigido por Pablo Guede. En su momento lo probaron como lateral izquierdo, en la base del mediocampo y hasta de extremo, limitando sus virtudes y reduciéndolo a un simple elemento desequilibrante o que puede ser clave en la salida del equipo. Sin embargo, el último lunes en Matute jugó de enganche y eso permitió que viéramos todos sus recursos, además de aportar con un gol y una gran asistencia.

El exjugador de Universitario de Deportes fue el mejor frente al ‘Dominó’ y eso se lo supo reconocer el Estadio Alejandro Villanueva tras ser cambiado en los minutos finales por Jesús Castillo. Los aplausos no fueron gratis: se lo ganó a pulso por haber sido el hombre más determinante en la noche más redonda de los íntimos en lo que va de la temporada.

Tras el pitazo final, Vélez charló con L1 MAX y valoró el triunfo sobre los arequipeños, el cual colocó a Alianza Lima como líder absoluto del Torneo Apertura con 16 puntos. “Contento por el triunfo, era importante ganar. Hay partidos donde uno puede hacerlo con más diferencia de goles y en otros no, pero el equipo está unido y con buena mentalidad”, afirmó.

Jairo Vélez marcó su primer gol oficial con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Más allá de centrarse en la gran noche que tuvo, el volante valoró el esfuerzo de sus compañeros durante todo el partido, sacrificándose en cada pelota para cubrir todos los espacios posibles. “Me da otra posibilidad en ataque, pero acá lo importante es el equipo. Ahora debemos pensar en el duelo del sábado ante Deportivo Garcilaso”, añadió, dejando en claro que ahora ya piensan en el ‘Rico Garci’.

En esa misma línea, el mediocampista hizo hincapié en el rendimiento colectivo del equipo, el cual sirvió para que pudieran demostrar que poco a poco les está costando menos plasmar lo que les pide Pablo Guede. “Por el resultado, creo que el equipo entendió la idea que nos planteó el profe y hoy (ayer) fue un partido redondo”, agregó.

Por último, Jairo Vélez dejó en claro que el grupo está unido y que cada uno sabe lo que tiene que hacer para empujar a Alianza Lima a lograr el objetivo a fin de año: levantar el título nacional. “Este es el camino. El mensaje es el mismo de siempre: queremos lo mejor para Alianza y debemos estar unidos para lograrlo”, cerró.

Jairo Vélez llegó a Alianza Lima tras su último paso por Universitario de Deportes. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este triunfo por 3-1 sobre Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR