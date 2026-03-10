Alianza Lima vivió una gran noche el último lunes en el Estadio Alejandro Villanueva, venciendo por 3-1 a Melgar y colocándose como único líder del Torneo Apertura con 16 puntos. Si bien en los partidos previos se cuestionaba mucho el poco funcionamiento colectivo de los íntimos, frente al ‘Dominó’ la cosa fue distinta y mostraron la mejor expresión futbolística del equipo en lo que va de la temporada, generando más de un aplauso en las tribunas del recinto victoriano.

El más feliz con todo esto fue Pablo Guede, quien por fin pudo ver la mejor versión de sus dirigidos, luego de tanto cuestionamiento hacia su trabajo. Ya en frío después de un triunfo tan importante y frente a un rival que suele ser protagonista en las últimas temporadas, el argentino destacó el sacrificio de sus jugadores para no dejar de correr durante todo el encuentro.

“Creo que hicimos un partido muy serio desde el trabajo y desde la humildad. Había que correr y sacrificarse, y eso es muy rescatable. Nosotros seguimos trabajando día a día para poder mejorar y recuperar jugadores; así vamos teniendo un poco más de conexión, aunque todavía nos falta recuperar a futbolistas que hoy hicieron un gran esfuerzo”, precisó.

Para el argentino, la clave estuvo en la ubicación de sus jugadores para defender cada vez que perdían la pelota, pues esa recuperación tras pérdida les permitió mantener a Melgar lejos de Alejandro Duarte y minimizar las opciones de generar algún remate peligroso. Así pues, a partir de eso los elementos ofensivos tuvieron un mejor contexto para hacer daño.

“El trabajo que hicieron los chicos para defender nos dio la posibilidad de atacar mejor. Es verdad que antes no metíamos goles, pero llegábamos y fallábamos. Llegamos y las metimos, aunque también fallamos algunas. Eso requiere confianza y buscar sociedades dentro del campo, algo que vamos encontrando de a pocos”, remarcó, dejando en claro que todavía deben ajustar detalles en la definición.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima tras la salida de Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

En medio de los puntos alto de Alianza Lima, el entrenador de 51 años precisó que los problemas físicos siguen afectado a su plantel, algo que lo obliga a realizar variantes sobre la marcha y a aplicar ajustes para presentar la mejor alineación posible. Frente a Melgar, por ejemplo, hubo tres piezas que jugaron entre algodones.

“Los cambios que yo quería hacer, en su mayoría fueron por circunstancias. Hoy (ayer) jugaron tres futbolistas casi en una pierna, por eso la confianza que nos generó llegar a este triunfo tan importante”, agregó.

Por último, Pablo Guede señaló que todavía no han ganado nada y seguirán trabajando con la misma humildad y respeto por los rivales. Ahora se viene un reto difícil ante Deportivo Garcilaso en la altura de Cusco y en la interna saben que no pueden bajar los brazos.

“Nosotros tenemos que seguir trabajando con la misma humildad y respeto para todos los rivales, tratando de tener a todo el plantel en óptimas condiciones y, a partir de allí, continuar mejorando”, aseveró.

Alianza Lima jugó su mejor partido de la temporada ante Melgar. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de este triunfo por 3-1 sobre Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

