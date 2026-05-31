Tras el empate conseguido frente a FC Cajamarca, Marco Huamán, defensa de Alianza Lima destacó la importancia de haber sumado fuera de casa para cerrar de manera positiva esta primera etapa de la temporada. El lateral blanquiazul reconoció que el objetivo del equipo era quedarse con los tres puntos, aunque valoró la capacidad de reacción mostrada para rescatar la igualdad en un encuentro que se presentó complicado por varios momentos.

“Nos costó el primer tiempo, pero después empezamos a tener la pelota, a manejarla de una mejor manera. Lo importante era terminar bien el Apertura”, comentó Huamán a L1 MAX en un primer momento.

Marco Huamán analizó el empate de Alianza Lima ante FC Cajamarca y señaló que, si bien el equipo tenía como meta regresar a casa con los tres puntos, el resultado final les permite seguir sumando y mantener el foco en lo que resta de la campaña.

“Cada punto suma en el acumulado. Vinimos mentalizados por los 3 puntos. No se dio, pero tampoco se perdió que es lo importante”, agregó.

Finalmente, Marco Huamán realizó un balance de lo que viene siendo su desempeño en la presente temporada y se mostró satisfecho por el nivel que ha logrado alcanzar en los primeros meses del año. El futbolista destacó la continuidad que ha tenido dentro del equipo y aseguró que el respaldo recibido por parte del comando técnico y de sus compañeros ha sido fundamental para ganar confianza y mostrar una mejor versión dentro del campo. Además, remarcó que sigue trabajando para mantener la regularidad y continuar aportando al equipo en cada oportunidad que se le presente.

“Creo que este es el mejor Apertura que he tenido hasta ahora, es gracias a la confianza del comando técnico y mis compañeros que me están apoyando”. sentenció.

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