En la previa del partido ante Los Chankas, Bruno Marioni, director de Fútbol de Alianza Lima, habló sobre la posible llegada de Paolo Guerrero: “Siempre mantuvimos la postura. Hace un día o dos días, leímos todos que salió una resolución que a partir del lunes quedaba libre. Mientras esa situación no surga, nosotros no podemos tomar postura. Nos vamos a mantener en lo mismo/Hablar de Paolo Guerrero es hablar de Alianza, en definitiva. Paolo está muy identificado, y los caminos en los últimos tiempos no se han podido cruzar”.





