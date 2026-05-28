Cinco meses han pasado desde que inició un nuevo proceso para Alianza Lima, y con eso llegaron también piezas importantes que cambiaron la cara del plantel y los llevaron hasta lo más alto del Torneo Apertura 2026. Una de esas pizas es Mateo Antoni, zaguero central de 23 años que ve cómo su sueño se empieza a cumplir entre las tribunas de Matute y por eso ya piensa en quedarse más tiempo en el conjunto ‘íntimo’. En esta charla exclusiva con Depor, nos cuenta sobre sus inicios en Uruguay, lo sacrificado de dejar a su familia, la intimidad de los camerinos victorianos y mucho más.

-Cuando tú empezaste esta carrera siendo muy chico, ¿te imaginabas estar donde estás ahorita?

No, uno trata de ir paso a paso, uno siempre que es chico trata de aspirar a cosas grandes. Me ha tocado tener mucha suerte, estuve en las inferiores de Nacional, después pasé a un Liverpool a préstamo y después tuve la oportunidad de debutar en el primer equipo de Nacional. Después creo que mi carrera ha ido en avance, tuve una compra de Argentinos Juniors, no tuve tanta suerte pero ahora me surgió esta posibilidad y era imposible negarme.

-Tú eres de Montevideo, tuviste que mudarte a Punta del Este y ahí diste tus primeros pasos en Los Charruítas, llega nacional y tienes que volver a Montevideo, fue un poco difícil por lo que estaba leyendo también el sacrificio de alejarte de tu familia...

Sí, a mí me llega la oportunidad de irme de Punta del Este donde tenía prácticamente todo, tanto mi familia, mis amigos, mis cosas, me toca irme de muy chico, a los 14 años tuve que dejar todo atrás e ir en busca de mis sueños que claramente podía que funcione como que no, pero con mucho sacrificio, muchas ganas e intentarlo todos los días. Ahora hoy estoy donde estoy y estoy agradecido por todos los clubes en los que estuve.

-Siempre con el apoyo de la familia también...

Sí, ni que hablar, es que en ese momento siendo tan chico, uno depende mucho de los padres, de la familia, de todo y siento que sin el apoyo de ellos para impulsarme a hacer lo que quería hacer no hubiera sido posible y como te repito, dependía mucho de ellos y si ellos me decían que no, iba a ser no, pero bueno, por suerte mi padre fue deportista y sabe lo que conlleva y me permitieron los dos irme a Montevideo a jugar.

Mateo Antoni dejó Punta del Este a los 14 años para jugar en Nacional. (Foto: @maateoantoni_)

-¿Y cómo manejabas siendo tan chiquito como mencionabas, 14 años, cómo trabajar en lo mental y en qué momento de repente tú encontraste la tranquilidad de decir yo quiero esto y no rendirte?

Hubieron varios momentos en los que estuve pensando, replanteándome si realmente lo quería, si realmente quería esta profesión porque bueno, como te digo, desde muy chico, irme de todo, dejar todo atrás para sacrificarme, por así decirlo, porque tenía que hacer todo yo solo. No siempre las cosas salen como uno quiere y hay que meterle y hay que y bueno, creo que el esfuerzo da sus frutos y bueno, a medida que me fui afianzando en la capital, las cosas fueron fluyendo mucho mejor, gracias a Dios.

-Y en esa transición en la que pasas de nacional a debutar en Liverpool, también te convocan para la Sub-20 de Uruguay e incluso para disputar el Mundial también. ¿Es el sueño de todo futbolista vestir la camiseta no?

Sí, bueno, fue un año que tuvo muchas cosas, tuve también la suerte de estar citado a la Selección, también de un proceso que venía de años anteriores, de juveniles, haber empezado con 17, 18 años, ya prepararme para la Selección, justo ese año se da que nos vamos al Mundial, que logramos salir campeones, gracias a Dios, teníamos un grupo tremendo y bueno, después en la vuelta a Liverpool, todo fue mucho más llevadero, tuve mucha más participación de la que yo me esperaba y creo que lo hice de buena manera y gracias a Dios pudimos conseguir el campeonato que era lo que tanto anhelaba y lo que anhelaba la gente también, que era el primer campeonato de toda la historia de Liverpool.

-Y sales elegido como el jugador revelación, incluso, que después también te llevó a que formes parte de la convocatoria Sub-23 de Marcelo Bielsa. ¿Cómo es trabajar con un entrenador como él?

Bueno, te soy sincero, tiene muchas cosas parecidas a Pablo, en el sentido de que la exigencia que nos brindaba, teníamos que estar a tope, teníamos que entrenar al máximo, él era muy detallista, todo tipo de cosas las tenías que hacer bien y bueno, creo que es, no te digo un orgullo, sino una experiencia muy buena el haber sido entrenado por él, porque un técnico con tanta trayectoria que se haya fijado en mí y en los otros jugadores también, fue un orgullo tremendo y bueno, uno siempre trata de sacar lo máximo que pueda de la experiencia que tiene y bueno, creo que algo me lleve de Marcelo y le agradezco.

-Y justo tú mencionas algo que mucho se dice también, que es el hecho de que Pablo es un bielsista, por así decirlo. ¿Cuáles son esas similitudes específicas en lo que mencionas?

Creo que la obsesión que tiene con el deporte, que en este caso es el fútbol, siempre quiere que todo salga bien, siempre tiene todo estudiado, más allá de lo futbolístico, también el análisis tanto en vídeo. Te doy un ejemplo, se fija más en las cosas que hace el rival y en las cosas que podemos hacer nosotros y nosotros nos basamos más en las cosas que puede hacer el rival para contrarrestarlas y poder hacer nosotros nuestro buen juego. Y creo que esa es una de las grandes similitudes que tiene y bueno, después, en cuanto a lo físico, no parar de correr y ser intenso como lo hemos demostrado.

Mateo Antoni fue dirigido por Marcelo Bielsa para el Preolímpico Sub-23 de la Selección Uruguaya. (Foto: Getty Images)

-¿Tú llegas acá por él, por un pedido explícito? ¿Fue una de las claves principales para que tú vengas a Alianza Lima?

Sí, él me había pedido en Argentinos Juniors y por otros motivos él termina saliendo de Argentinos y ellos quedaron con mi nombre y me contrataron de todas maneras sin haber técnico y bueno, el año pasado no tuve un buen año, no disputé ninguno de los partidos que se me presentaron y me comentaron que me tenía que buscar un club y surgió esta posibilidad de que Pablo llamó a mi representante y también después me llamó a mí y me contó las ganas que tenía de que yo esté acá, me contó también lo que tenían planeado para el año y bueno, me sedujo y, ¿cómo decir que no? Creo que para el jugador es lo más importante que le brinden la confianza del técnico mismo y bueno, que te ayude a estar donde querés estar.

-Cuando tú llegas sabías que también iba a haber una competencia importante en esa saga en ese momento la dupla era Garcés, Zambrano, luego pasan cosas extra futbolísticas terminas metiéndote en el lugar y de alguna manera ¿tú sentiste quizá un peso de llenar el vacío de alguien que había dejado con jerarquía ya en este equipo?

No, creo que en el fútbol se vive mucho de las oportunidades que uno tenga esto fue claramente una oportunidad, yo sabía que Carlos tenía mucho nombre tenía mucha jerarquía, es un hombre muy importante acá en Alianza y en el fútbol peruano que dejó mucho y ha dejado mucho también para la selección peruana pero bueno, como te digo, lo traté de tomar con responsabilidad no hacer mucho hincapié en las cosas que se decían de afuera y traté de jugar tranquilo, con la tranquilidad que me brindaba el profe y mis compañeros desde el primer momento, pasó lo que pasó

-¿Y cómo te llevas con Renzo Garcés ahora que ya son varios meses compartiendo esa posición?

Muy bien, creo que su experiencia y sus largos años en el fútbol me han ayudado bastante como siempre nos decimos antes de empezar cada partido yo te cubro la espalda y vos me cubrís la mía y creo que lo hemos hecho bastante bien, no te digo a la perfección porque nunca se llega a eso y creo que lo demostramos partido a partido que nos seguimos consolidando y que seguimos haciendo las cosas bien

-Eso sobre todo, la consolidación, porque al comienzo creo que se criticaba mucho el tema de que Pablo Guedes jugaba mucho con la rotación del equipo se viene la eliminación del 2 de Mayo también ¿cuál crees que fue el momento más difícil y cómo Alianza lo supo sobrellevar?

Creo que desde que empezó el año hemos tenido momentos complicados cosas ya sabidas, después nos toca vivir la eliminación contra 2 de mayo fue un golpe duro en lo futbolístico porque nosotros teníamos el semestre preparado con esos partidos que quedan para la historia y nos supimos reponer, nos tocaron partidos complicados enseguida supimos dar la cara, sacar la cara y el corazón por el escudo tan lindo que tenemos y gracias a Dios hoy pudimos coronarlo con la apertura y seguimos para el futuro, que es lo más importante

-Y hablando en general del club desde más arriba, desde lo dirigencial ¿si sintieron un verdadero respaldo para el plantel?

No, bueno, creo que nosotros estamos muy cerrados en lo que iba del campeonato nosotros estábamos concentrados nada más en hacer las cosas bien, en ganar en hacernos bien a nosotros mismos porque claramente después de cada victoria como que sentís algo diferente y creo que todo lo que pasaba externo, tanto dirigencial como lo que pasaba con el profe, lo tratábamos de dejar fuera porque primero que nada no nos incumbía porque son temas que se tratan extra, por fuera de nosotros y nada, como te digo, tratábamos de cada partido hacer las cosas lo mejor posible para llevarnos a un buen resultado y que lo de afuera no nos importe tanto

Mateo Antoni llegó al cuadro 'blanquiazul' por pedido de Pablo Guede. (Foto: Club Alianza Lima / X)

-¿Cómo ahora el equipo tiene que afrontar el hecho de que de repente, por ser el ganador de la apertura, se siente favorito para el título nacional? ¿Cómo frenar esos aires?

Con humildad, creo que seguir trabajando de la misma manera que venimos haciéndolo sabemos que sí fuimos ganadores de la apertura pero que aún no hemos ganado nada porque lo importante es a fin de año y creo que como venimos haciéndolo partido a partido sin menospreciar a ningún rival, sin enfocarnos en las cosas que pasan con los demás rivales, por la redundancia y bueno, seguir de esta manera que venimos bien no cegarnos y pensar que ya está todo hecho y seguir de la misma manera

-Cuando tú estabas en Argentinos Junior a fines del 2025 te voy a citar en lo que dijiste porque mencionaste que ellos no te iban a considerar y dijiste “quiero estar en un club en el que me quieran”. Hoy en Alianza Lima, ¿te sientes querido?

Sí, creo que eso es una confirmación de lo que dije. Acá desde el primer momento que llegué me sentí muy querido tanto por la gente y también la parte institucional el director deportivo y el técnico, en este caso Pablo siempre se mostraron con ganas de que yo esté acá en el club me dijeron que le podía aportar mucho y bueno, yo me aferré a eso, me aferré a las ganas que ellos tenían de que yo esté acá y bueno, vine, estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque estoy viviendo solo mi familia está lejos, mi novia está lejos y bueno, hoy toca así y creo que es una oportunidad para mí porque en el fútbol peruano salen muy buenos jugadores y bueno, aprovechar esta oportunidad tan linda que me ha dado el club y dar la cara.

-Entonces podríamos hablar de que ese préstamo podría ya volverse una compra ¿Se ha hablado de repente?

No, no, me encantaría, pero bueno, creo que todavía queda la segunda parte del año que creo que es la más importante en la que se define todo y bueno, si querés nos juntamos a fin de año y hablamos sobre el tema (risas). Por ahora está todo en stand-by y estoy muy feliz acá y me gustaría quedarme un par de años más.

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