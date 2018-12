Pese a que el equipo de Pablo Bengoechea se enfoca para lo que será la segunda semifinal ante Melgar, Alianza Lima no descuida el tema de las negociaciones. Claro, los blanquiazules quieren formar un equipo altamente competitivo y numeroso, para afrontar paralelamente los dos torneos (el peruano y la Copa Libertadores).

Todo hace indicar que la renovación de contrato de Pablo Bengoechea está encaminado. Inclusive, se habla de una lista de refuerzos que habría pedido el técnico de Alianza Lima para el 2019. ¿Joazinho Arroé figura en ella?

“No voy a negar que estoy cerca de concretar una oferta, no me gusta hablar antes. Por respeto a la institución que es Alianza, a los jugadores que están jugando ahora y luchando por el título. Pero no voy a negar que todo está encaminado”, reveló Joazinho Arroé en Radio Ovación.

Es preciso señalar que Joazinho Arroé es un jugador que conoce lo que es vestir la camiseta de Alianza Lima. Lo hizo en la temporada 2011 y 2012, tras su paso por el fútbol europeo.

Este año, Joazinho Arroé la rompió en Sport Boys, que peleó por no descender. El volante marcó cuatro goles y fue fundamental para lograr el objetivo de la permanencia en Primera División.