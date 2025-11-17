Alianza Lima comenzó a planificar la temporada 2026 y uno de los sectores que apunta a tener mayores novedades es la delantera. Con la renovación de Néstor Gorosito, se activó el plan blanquiazul, a la espera de saber desde qué fase de Copa Libertadores jugarán. En ese sentido, hay un nombre que ya empezó a ser sondeado: Adrián Balboa. El delantero de 31, quien actualmente juega en Racing Club, recibió una oferta de préstamo para el siguiente ciclo.

De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, Adrián Balboa es pretendido por Alianza Lima y recibió una oferta de préstamo para toda la temporada 2026. Además, este vínculo sería con una opción de compra, la cual podría estar sujeta a su rendimiento en la institución.

Con 31 años de edad, Balboa podría consumar su segunda vez con Alianza Lima. El argentino ya sabe lo que es vestir la camiseta blanquiazul porque estuvo presente desde mediados de la temporada 2019. En aquella temporada fue subcampeón, tras perder la final contra Deportivo Binacional.

Adrián se quedó en el Perú hasta mediados del año 2020, teniendo en cuenta que había llegado a préstamo desde Belgrano de Argentina. Tras regresar al equipo ‘Pirata’, fue nuevamente prestado a Racing Santander de España, institución donde radicó hasta mediados del 2021.

En 2021 fue a préstamo a Defensor de Sporting de Uruguay y fue comprado en 2023. Posteriormente, paso por Deportivo Pereira de Colombia, Unión de Santa Fe y finalmente arribó a Racing Club, como pedido de Gustavo Costas. En este 2025, tuvo la oportunidad de marcar 7 goles en 39 partidos oficiales.

Esta noticia no es un tema reciente porque, hace algunos meses, Balboa expresó su deseo de tener una segunda oportunidad con Alianza Lima. A pesar de tener minutos en Racing, no se negó a esta posibilidad de volver a Perú como un jugador con mayor recorrido en el deporte.

“Me encantaría volver, no sé si en un corto o largo plazo, pero lo tengo claro: quisiera regresar a Alianza Lima. El último semestre fue malo en lo personal, no me siento parte de esa etapa. Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco”, contó.

En medio de su relato, también habló de su amistad con Kevin Quevedo, hoy figura importante en el equipo blanquiazul. Balboa aseguró que mantiene contacto frecuente con él y que celebra cada paso que da en el presente con Alianza Lima, destacando que es un futbolista “hecho para el club” por su conexión especial con la hinchada.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana, cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

