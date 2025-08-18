Apenas tiene 21 años, pero ya carga con una historia de sacrificios que muchos ignoran. Alex Custodio, defensor venezolano que hoy defiende la camiseta de Cusco FC, se formó entrenando desde los 13 años, dejando atrás fiestas, cumpleaños y momentos familiares para perseguir un sueño. Hoy, en el torneo local, empieza a consolidarse y confiesa que su meta es llegar a un grande del Perú. En charla con Depor, Custodio habló de todo: su admiración por Carlos Zambrano, su indecisión entre vestir la camiseta de Perú o Venezuela, el equipo grande por el que desea jugar en Perú, el equipo que lo hizo vibrar desde niño y hasta la ilusión que tiene de llevar al cuadro cusqueño a una Copa Libertadores.

En Cusco, a más de 3,300 metros de altura, se forja una muralla que poco a poco empieza a llamar la atención. Alex Custodio se ha ido ganando el puesto y la confianza de Miguel Rondelli en los últimos partidos con Cusco FC. Es por ello, que el central confesó que el estilo del entrenador argentino le gusta mucho, porque le exige salir jugando con precisión, algo que se ha convertido en su principal arma este año.

“De un saque de meta hemos hecho gol. El balón empieza con nosotros, depende de nuestra claridad y precisión. Ya estamos mecanizados, sabemos a dónde ir, y eso nos facilita la salida”, explicó Custodio, quien considera que la conexión del cuerpo técnico, comandado por Rondelli, con el equipo es la clave para que los contragolpes terminen en gol.

Consultado por los referentes que sigue en el fútbol peruano, Custodio no dudó: “Me gusta mucho Zambrano. Sabe salir jugando, pero también cuándo hacer la sucia. No es perfecto, a veces se pasa y lo expulsan, pero el central tiene que ser bicho, tiene que ser malo. En eso, Zambrano es el mejor”. Su declaración, con un toque de sinceridad y picardía, refleja la personalidad del joven zaguero.

El tema de los grandes del Perú también salió en la charla y Custodio fue directo: “Si hablamos de un grande, me gustaría Alianza o Cristal. Los he seguido desde pequeño, conozco su historia. Mi familia se divide entre la ‘U’, Alianza y Cristal, pero en lo personal me gustaría uno de esos dos”. Una respuesta que no pasará desapercibida en un futuro mercado donde estos clubes busquen centrales con proyección.

Alex Custodio es jugador de Cusco FC desde el 2025 | Foto: Angel Manchego

La posibilidad de vestir la ‘Bicolor’ también está en su radar, aunque todavía no lo da por cerrado. “Me gustaría llegar a la absoluta, sería un logro inmenso. Pero tengo dos selecciones. Ya representé a Perú una vez, pero también le tengo cariño a Venezuela, crecí allá. Hoy no tengo nada decidido, el día que llegue la oportunidad tomaré la mejor decisión”, dijo con franqueza, dejando la puerta entreabierta a la Vinotinto.

En lo personal, Custodio apunta alto. Su objetivo inmediato es consolidarse en Cusco y sumar minutos, pero su mente también está puesta en el extranjero. “Me gustaría Sudamérica, sobre todo Brasil, y en Europa me gusta la Liga Española. Desde niño sueño con el Barcelona”, confesó. Y no se quedó allí: recordó que Carles Puyol fue su ejemplo en la infancia y hoy admira a Pau Cubarsí. “Soñar no cuesta nada, hay que poner la vara alta”.

Al hablar de sacrificios, el zaguero mostró su lado más humano. “Entreno desde los 13. Dejé mi juventud: fiestas, cumpleaños, salidas con amigos. Todo por entrenar y mejorar. Hoy mi mejor amigo me dice que está orgulloso, aunque muchas veces no lo acompañé en nada. Todo valió la pena”. Palabras que humanizan a un futbolista que apenas empieza su carrera, pero que ya entiende lo que cuesta llegar.

Sobre el presente del club cusqueño, Custodio es claro: “Estamos para pelear arriba. El equipo pasado se metió en Copa Sudamericana y hoy soñamos con la Copa Libertadores. El grupo está convencido, partido a partido demostramos que tenemos con qué”, expresó, dejando en claro que Cusco FC no quiere ser actor secundario en el torneo.

Finalmente, envió un mensaje a los grandes de la capital. “Sabemos que Universitario, Alianza y Cristal siempre son candidatos, pero no nos quita el sueño. Nosotros estamos enfocados en lo nuestro y convencidos de que podemos pelear el título. No nos subestimen, porque Cusco está para sorprender”, cerró con firmeza el defensor que quiere dejar huella en el fútbol peruano.

Con apenas 21 años, Alex Custodio combina madurez, ambición y humildad. En sus palabras hay respeto por el presente, pero también hambre por lo que viene. Y mientras en Cusco confían en él como pieza clave de la defensa, el central ya empieza a sonar para algo más: un futuro en un grande del Perú.

Alex Custodio es jugador de Cusco FC desde el 2025 | Foto: Angel Manchego

TE PUEDE INTERESAR