El mercado de fichajes del Torneo Clausura 2025 parecía cerrado para Alianza Lima; sin embargo, la salida de Erick Noriega (jugará en Gremio de Brasil) alteró la planificación en tienda blanquiazul. A pocas horas del cierre de este periodo, buscarán incorporar un reemplazo para el ‘Samurai’ con la particularidad que solo puede ser peruano. En ese sentido, solo habría un nombre como opción: Pedro Aquino. Desde La Victoria ya empezaron con las negociaciones.

De acuerdo al periodista José Varela, Alianza Lima avanzó con la operación Pedro Aquino para concretar su llegada a Matute en las próximas horas. El actual futbolista de Santos Laguna no fue inscrito en la Liga MX, a pesar de tener contrato con los ‘Guerreros’ hasta 2027.

En tienda blanquiazul, buscarán ocupar -lo más pronto posible- ocupar el espacio que dejó Erick Noriega quien, en las próximas horas, será oficializado como jugador de Gremio. El cuadro brasileño pagó la cláusula de recisión de casi 2 millones para incorporarlo a sus filas.

En la Liga 1, el cierre del libro de fichajes será este lunes 18 de agosto, por lo que todo tipo de operación con un jugador que no es libre tendrá que ser con la mayor celeridad posible. Además, ‘La Roca’ también mostró sus intenciones por obtener continuidad y el fútbol peruano no es una opción esquiva.

De esta manera, Alianza Lima entró en escena y directivos del equipo no negaron un interés, producto también de la necesidad del mercado, con la posibilidad de fichar solo peruanos ya que tienen ocupados los cupos de extranjeros. Además, el jugador se encuentra en óptimas condiciones, de acuerdo al comunicado publicado por Santos Laguan, equipo dueño de su pase.

En el comunicado se puede leer: “Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, nacido el 13 de abril de 1995, y actualmente en actividad en el Club Santos Laguna, se encuentra actualmente APTO para la práctica deportiva de alto rendimiento”.

¿El regreso de Pedro Aquino a la Liga 1?

No es un secreto que Pedro Aquino mostró su interés por volver a Sporting Cristal, club del cual es hincha. Sin embargo, desde tienda celeste incorporaron a cuatro jugadores y el volante no entraría en sus planes. Julio César Uribe -director general de fútbol de la institución- manifestó que reconocen el talento del jugador, pero su regreso parece no ser una posibilidad inmediata.

De concretar su arribo al plano local, ‘La Roca’ regresaría a su país luego de una larga carrera en la Liga MX. En 2017 partió hacia Monterrey, pero fue prestado a Lobos BUAP. Posteriormente, fichó por León en 2018 y dio el salto a América en 2021. Por último, arribó a Santos Laguna en 2023.

TE PUEDE INTERESAR