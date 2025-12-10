A puertas de que se acabe el año 2025, los clubes comienzan a tomar decisiones de cara al futuro de algunas piezas que ya tienen dentro de su planilla, y Alianza Lima no es la excepción. Días después de la fatídica eliminación de los play-offs por Copa Libertadores, no fue solo Néstor Gorosito el que ya no volverá al predio ‘blanquiazul’, pues un histórico jugador de su plantel también le dijo adiós al mítico equipo. Fue nada más y nada menos, que una pieza clave del último bicampeonato que consiguió el cuadro de La Victoria.

Tras cinco temporadas consecutivas defendiendo los colores de Alianza Lima, se confirmó que el defensor Ricardo Lagos finalizó su vínculo contractual con la institución. El club oficializó su salida a través de sus canales oficiales, cerrando un ciclo extenso, lo que obliga al futbolista a buscar nuevos horizontes para continuar su carrera profesional en la siguiente campaña de la Liga 1.

El lateral izquierdo de 29 años se marcha con un palmarés importante bajo el brazo, habiendo sido pieza fundamental en la obtención del bicampeonato nacional en los años 2021 y 2022. Su paso por Matute dejó huella ella en las primeras temporadas, luego fue cuestionado por su rendimiento, pero como ’íntimo’ pudo anotar 3 goles, destacando uno muy recordado en un ‘Clásico’ en el Estadio Nacional.

Alianza Lima no logró sumar tantos minutos este 2025. (Foto: Alianza Lima)

Sin embargo, el fútbol es de momentos y el presente de ‘Ricky’ ya no era el mismo de aquellas campañas gloriosas. En las dos últimas temporadas, Lagos fue perdiendo protagonismo progresivamente y no tuvo mucha continuidad en el equipo titular de La Victoria. Esta falta de minutos y la irregularidad reciente fueron determinantes para que la gerencia deportiva optara por la no renovación de su contrato.

La salida de Lagos no es un hecho aislado, sino parte de una reestructuración profunda del plantel tras el fracaso internacional. Cabe indicar que Ricardo Lagos, de momento, se suma a una lista de bajas sensibles y confirmadas que incluye al ídolo Hernán Barcos, al entrenador Néstor Gorosito, y a los extranjeros Guillermo Enrique y Pablo Ceppelini, quienes tampoco continuarán vistiendo la blanquiazul el próximo año.

Néstor Gorosito deja Alianza Lima tras renovar su contrato en octubre. (Foto: AFP)

¿Quién ocupará el lugar de Ricardo Lagos?

Ante la vacante que deja ‘Richi’ por la banda izquierda, que si bien Miguel Trauco ocupa ese lugar como titular, Alianza Lima ya se mueve rápido en el mercado para cubrir el puesto que vendría a faltar para el banquillo o que incluso supere al ex-seleccionado nacional.

Según reveló el comentarista de L1 MAX, Michael Cordero, el club victoriano mantiene conversaciones muy avanzadas para fichar a Orlando Núñez. El actual jugador de Deportivo Garcilaso, el ‘Pedacito de cielo’, ha tenido buenas actuaciones en la temporada que convencieron a los ojeadores íntimos.

La información fue detallada por el comunicador a través de su cuenta de ‘X’, donde prácticamente dio por hecho el enroque. “Orlando Nuñez, lateral de Deportivo Garcilaso tiene conversaciones avanzadas con Alianza Lima para que llegue el próximo año. Richi Lagos no seguiría en el club la próxima temporada”, informó Cordero, adelantando el cambio de guardia en la defensa aliancista.

Orlando Núñez. (Foto: Deportivo Garcilaso)

TE PUEDE INTERESAR