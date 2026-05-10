Matute fue testigo de una nueva edición de uno de los clásicos modernos más importantes de la capital, cuando Alianza Lima recibió a Sporting Cristal por la Fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Pese a las realidades completamente distintas que viven ambos planteles, cerca al pitazo final se terminaron repartiendo un punto cada uno. Lejos de asegurar que un empate no fue meritorio, como en otras ocasiones, Pablo Guede fue claro en su análisis dándole mérito al buen trabajo que hizo el cuadro ’celeste’ en la cancha.

En la previa, uno esperaba un Cristal más sumiso de lo que mostró en el predio de Matute, debido al desempeño que ha tenido en los últimos partidos de la Liga 1, pero se olvidaron que en Copa Libertadores afrontó partidos difíciles obteniendo grandes resultados que aún lo mantienen en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

Y es que para esta ocasión, Zé Ricardo no se guardó a ninguno y quiso asegurar conseguir puntos para poder seguir creciendo en la tabla. La clave de los ‘celestes’ fue cerrar mejor los espacios y controlar el mediocampo para quitarle movilidad al conjunto ‘blanquiazul’, estrategia que terminó funcionando en palabras del propio Pablo Guede.

Con Pablo Guede al mando, Alianza Lima suma cinco partidos sin perder en el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“Fue un partido muy trabado. Creo que ellos se encerraron muy bien, nos cortaron los circuitos de juego y no tuvimos la precisión que veníamos mostrando. Se encontraron con el gol, mientras nosotros tuvimos aproximaciones, pero no tuvimos la claridad suficiente en ataque para poder hacer daño, así que creo que el empate está bien”, declaró en conferencia.

Pero así como los ‘rimenses’ tuvieron sus virtudes, el estratega argentino también resaltó los errores en los que cayó Alianza Lima para no poder meterse de lleno a un partido cerrado. “Abusamos de algunos pelotazos frontales”, confesó diciendo que la ansiedad jugó en contra durante el trámite del juego.

En la misma línea, aseguró que en la recta final cada partido se toma con seriedad: “Eso es del momento de la desesperación y la presión del clásico, que te lleva a equivocar las formas. Tenemos que seguir trabajando de la forma que lo hacemos, con más humildad que nunca y después jugar las tres finales”.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Jesus Saucedo / GEC)

Por último, Guede dio a entrever que quizá un exceso de confianza y de subestimación al rival, había provocado que a su equipo se le complicara en demasía poder abrir el arco en su propia cancha. Pues fue claro que las imprecisiones fue uno de los principales déficits del equipo ’íntimo’, por lo que hizo un llamado a mantener los pies sobre la tierra.

“En estos momentos, lo más importante es estar tranquilos, con humildad porque en el momento que perdamos la humildad, dejaremos de ser un equipo. Veremos si este punto es bueno o malo, dentro de tres semanas”, culminó.

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