Formado en las divisiones menores de Alianza Lima y con pasado en el primer equipo blanquiazul, Mauricio Arrasco encontró en FC Cajamarca la oportunidad que tanto buscaba para consolidarse en la Liga 1. El volante de 21 años se ha convertido en una de las piezas de mejor rendimiento del cuadro cajamarquino desde la llegada del técnico Celso Ayala, destacando por su despliegue, intensidad y aporte ofensivo.

Depor conversó con él luego de la victoria por 2-1 sobre UTC en el nuevo clásico cajamarquino, donde habló de su presente, sus objetivos y la ilusión de volver algún día a Matute.

1. Mauricio Arrasco, ¿cómo se da tu llegada a Cajamarca? ¿quién fue clave para que tomes la decisión de fichar?

Mi representante con Hernán barcos tienen una buena relación y escuchamos el proyecto que se estába formando con el presidente y Hernán y nos convenció

2. ¿Qué te convenció del proyecto deportivo? Y ahora como lidiar con el momento complicado en la tabla?

Un mix de jugadores jóvenes con jugadores experimentados, eso nos llamó mucha la atención!

3. El equipo compite, pero no siempre se reflejan los resultados, ¿qué crees que está faltando?

Bueno, ahora ya salimos del fondo de la tabla y esperamos seguir así, en lo personal solo nos faltaba ganar y sumar puntos para tener la confianza que tenemos ahora.

4. En lo personal, ya sumas goles y una asistencia, ¿sientes que atraviesas tu mejor momento?

Mejor momento creo que no, pero vamos mejorando poco a poco, sé que puedo dar mucho más y eso se veré reflejado en las últimas fechas que quedan.

5. ¿Qué te pide el técnico y en qué aspecto sientes que más has crecido?

En esta nueva posición para mí que es al costado del 6 me estoy acostumbrando y creo que lo estoy haciendo bien, el dt me pide siempre que llegue al área para poder marcar y poder asistir a mis compañeros y en el retorno ayudar al 6 que se queda y creo que lo estoy haciendo bien.

Arrasco lleva dos goles con FC Cajamarca

6. Formado en Alianza Lima, ¿qué crees que te faltó para consolidarte en el primer equipo?

Lo que yo creo que me faltó es solo tener minutos, tenia muchas ganas de jugar en alianza y demostrarme a mí mismo que estaba para grandes cosas, espero algún día volver.

7. ¿Hoy te sientes un jugador más maduro y preparado que en esa etapa?

Claro que si, yo creo que con los minutos que estoy teniendo en FC Cajamarca se ve una mejoría tanto en lo personal como en lo grupal.

8. Para que la gente te conozca mejor, ¿quién es Mauricio Arrasco fuera de la cancha? ¿cómo es tu día a día y qué te motiva?

La verdad que soy una persona bastante dedicada al futbol, entreno, descanso, gym, me alimento bien y veo siempre toda clase de futbol

9. ¿Sientes este presente como una revancha personal en la Liga 1?

Claro que si, debuté en Alianza Lima, pero tuve pocos minutos, ahora que vuelvo a la Liga 1 espero lograr grandes cosas.

10. ¿Qué objetivos te trazas a corto y mediano plazo en tu carrera?

A corto plazo si dios quiere salir para el extranjero y a largo plazo consolidarme en el exterior.

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