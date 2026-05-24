Alianza Lima se coronó flamante ganador del Torneo Apertura tras derrotar a Los Chankas, desatando la euforia en todo el pueblo blanquiazul. Sin embargo, en medio de las intensas celebraciones en el campo, la gran ausencia en la ceremonia de premiación fue la del director técnico Pablo Guede. El estratega argentino prefirió mantenerse al margen de los flashes y, con un tono reflexivo pero sumamente ácido, alzó la voz para recordar los momentos más amargos de su proceso. Guede no se guardó nada y apuntó directamente contra aquellos sectores que exigían su destitución de Matute apenas en el inicio del campeonato, desnudando las profundas tensiones que se vivieron en la interna íntima.

La consagración de la escuadra victoriana marca un hito clave en la temporada, consolidando un proyecto deportivo que comenzó con serias dudas futbolísticas en el plano local. A pesar del festejo colectivo sobre el césped, la interna del club evidenció fracturas debido a las constantes presiones que sufrió el comando técnico semanas atrás.

El entrenador optó por cederle todo el protagonismo de la copa a sus dirigidos, evitando participar de la foto oficial y el recibir el premio que la LFPP le quiso otorgar por ser el mejor entrenador del Torneo Apertura 2026, para mantener una postura firme frente a los que fueron sus detractores y que ahora se tomaban fotos con el plantel.

El estratega blanquiazul revivió los complicados días que atravesó en las primeras jornadas del Apertura, revelando un ultimátum dirigencial que casi trunca su proceso en La Victoria. “Pasé en poco tiempo por muchas cosas desagradables, pero la peor fue cuando me dijeron en la tercera fecha que si no ganábamos me tenía que ir”, confesó.

Guede argumentó que la exigencia de resultados inmediatos fue desmedida, considerando el escaso tiempo que había tenido para plasmar su idea táctica con los jugadores. “Fue bastante injusto, pero en el fútbol es lo que manda, por suerte ganamos”, añadió de manera tajante el estratega.

El mérito de este primer gran objetivo del año fue otorgado por completo a los integrantes del plantel y a las pocas personas que le brindaron un soporte real en la crisis. El argentino resaltó especialmente el respaldo incondicional de Franco Navarro y su hijo, quienes junto al resto de su cuerpo técnico se convirtieron en el verdadero sostén del vestuario íntimo.

Con un mensaje directo hacia quienes quisieron desestabilizar su proceso, el director técnico criticó duramente a los personajes que ahora buscan figurar en el éxito. “Cuando se levanta una copa salen muchos en las fotos que patean para atrás. Es una lástima, porque si tiraran todos para el mismo lado sería maravilloso”, disparó Guede.

Lejos de las excusas mediáticas, el entrenador íntimo remarcó que su única filosofía es el trabajo diario en los entrenamientos para convencer a sus futbolistas en la cancha. “Yo aprendí de los buenos de verdad a hablar menos y a entrenar y a trabajar más. Porque cuando uno no tiene los argumentos futbolísticos lo único que hace es poner excusas”, sentenció.

Finalmente, Alianza Lima celebra la obtención del Apertura sabiendo que el camino hacia el título nacional requiere de una unión real en todas sus líneas institucionales. Ahora toca pensar y evaluar posibles cambios para el inicio del Clausura, sabiendo que lograron el primer título con una fecha de anticipación para el final del torneo.