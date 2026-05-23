Renzo Garcés se convirtió en una de las piezas más determinantes de Alianza Lima en la conquista del Torneo Apertura. El defensor central, que además porta la cinta de capitán, no solo destacó por su solidez en la última línea, sino también por su aporte en ataque: con cinco goles, terminó como el segundo máximo artillero del equipo en el campeonato. Su liderazgo silencioso y aparición en momentos claves terminaron siendo fundamentales para que el cuadro blanquiazul alcance el objetivo.

A lo largo de la campaña, el zaguero nacional mostró regularidad, carácter y compromiso dentro del campo. En varios partidos apareció como salvador con goles decisivos, consolidándose como uno de los referentes del plantel dirigido por Néstor Gorosito. Tras asegurar el Apertura, Garcés habló sobre el presente del equipo, resaltó la unión del grupo y destacó el trabajo realizado por el comando técnico durante toda la temporada.

“La verdad que muy feliz, muy contento. Con los pies bien en la tierra, sabiendo que es un primer paso, que el final es a finales de año, así que estamos muy felices, vamos a disfrutar así, pero poniendo bien los pies sobre la tierra”, afirmó en un primer momento a Liga 1 Max.

Con respecto a lo sucedido en Uruguay con sus compañeros Trauco, Zambrano y Peña y la posterior eliminación de la Copa Libertadores en primera fase ante 2 de Mayo. Garcés profundizó sobre ese tema y cómo el plantel se levantó.

“La verdad que mirar atrás y ver cómo Dios ha sostenido este grupo hermoso, han pasado por todos los momentos y Dios ha ido fortaleciendo, uniendo, y creo que esto ha sido el pilar de todo, que Dios nos ha sostenido y que siempre hemos mantenido la unidad”, detalló.

“El grupo, la verdad que el grupo siempre se mantuvo fuerte, enfocado, trabajando al máximo, con el liderazgo del entrenador y del cuerpo técnico, la verdad que son unos capos en lo profesional y como personas, y creo que cuando hay un líder positivo se ve reflejado en la cancha”, agregó el zaguero de Alianza Lima.

Garcés también explicó que uno de los aspectos más importantes para que Alianza Lima logre quedarse con el Torneo Apertura fue mantener la humildad a lo largo de toda la campaña. El defensor aseguró que el plantel nunca perdió el enfoque y que siempre priorizó los objetivos colectivos por encima de cualquier reconocimiento individual.

“Creo que siempre, es algo que recalca en la humildad, que no nos hemos creído, que siempre que nos enfocamos en lo que nosotros no decimos dentro del camerino, que era lo que el camerino quería”, remarcó Garcés a Liga 1 Max.

Asimismo, el capitán blanquiazul remarcó que el grupo se fortaleció a partir del trabajo diario y la exigencia interna. Para el zaguero, la clave estuvo en competir constantemente contra ellos mismos para seguir creciendo jornada tras jornada en un torneo que calificó como bastante complicado.

“No, la verdad que no, nosotros simplemente trabajamos día a día, tratamos de hacer lo mejor dentro del campo, y gracias a Dios, sabíamos que el torneo local es muy duro, muy difícil, pero siempre mantuvimos la humildad y el enfoque de entrenar cada día, siempre superando, creo que nuestro máximo rival siempre hemos sido nosotros mismos, y creo que eso ha sido lo fundamental también para este grupo”, explicó el capitán de Alianza Lima.

Finalmente, Renzo Garcés dedicó unas palabras a los hinchas de Alianza Lima, quienes acompañaron al equipo durante toda la campaña. El defensor pidió que disfruten este logro, aunque dejó en claro que el plantel seguirá trabajando para afrontar de la mejor manera el Torneo Clausura.

“La verdad que disfruten, se los merecen, nosotros trabajamos día a día, y vamos a seguir trabajando para poder terminar bien ahora el próximo partido, y cuando se reinicie nuevamente Clausura, ir por todo”, sentenció.

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