Después de días en los que Alianza Lima estuvo en el ojo de la tormenta, por la eliminación de Copa Libertadores, el estratega ‘blanquiazul’ se quedó con las ganas de seguir explicando las razones por las que, para él, sería ilógico cortar un proceso que recién comienza. No solo con el mano a mano en conferencia de prensa, si no ahora en una entrevista donde, más calmado, puso los puntos sobre las íes y resaltó la unión que ha demostrado el plantel, a pesar de las adversidades que se les ha presentado.

“Yo no me molesta que me digan obsesivo, pero yo lo llamo pasión. Cada uno lo vive como quiere. El fútbol al ser tan apasionado, es el camino para cumplir los objetivos. Yo soy de los que piensan que cuando menos dejes cosas al azar, más cerca de lo que te propones estás”

“Es normal porque es el equipo más grande del Perú, yo he tenido la suerte de saber desde antes la exigencia que te pide esta camiseta porque dirigí a otros equipos grandes. Hay algo fundamental, que es la unidad. La unidad que tiene el grupo, el club, con el objetivo que tenemos es maravillosa”

“El fútbol es tan dinámico, que entiendo que hagan hincapié en pedir una oncena base. Pero tienen que ver el contexto entero, si yo tuviera el equipo completo, si no hubiéramos pasado por las situaciones que pasaron, entendería ese pedido. Pero yo siempre trato de ser super positivo, porque hay cuestiones, más allá de buenos o malos rendimientos, creo que nos anticipamos a situaciones que nos pueden llegar a pasar”

“Hay que saber, que hay jugadores que no hicieron la pre-temporada, que estuvieron apartados, recuperándose de cosas. Mi meta es esa, encontrar el once, ir retocando cositas dependiendo el rival, pero la dupla de centrales no la cambié nunca. La delantera la cambié 2 o 3 veces. Pero uno trata de siempre buscar lo mejor para el equipo, para que AL gane. Lo que quiero es tratar de ir buscando en estos momentos”

“Lo de Jairo es buenísimo, el empezó de central. A él lo venden en su pase a Vélez, como extremo goleador. Y terminó jugando atrás del punta, cuando yo lo veo entrenar. Jairo es un futbolista que puede jugar donde lo pongas, porque tiene una capacidad física, táctica con la que puede jugar en cualquier lado. Esos detallitos son los que yo veo para ir definiendo una base”

“Siempre les pregunto ”dónde te gusta jugar“,.y por ahí voy viendo yo dónde lo mando”

“En 40 días no van a entender una nueva idea de juego, con un nuevo entrenador. COn solo 20 días de pre-temporada empezamos a competir y a llevar 6 partidos seguidos. Este es un proceso. No sé si es mala suerte o no, pero con el tema de las lesiones, yo soy muy meticuloso en el tema de la preparación física donde mido todo para bajar el margen de erro y una de las cosas es cuando tu te pasas de carga, que es donde empiezan a romperse. pero no se nos rompió nadie por carga. Eso me da bronca, más que pensar que es mala suerte. Son circunstancias que están fuera del alcance de uno”

“Yo te puedo decir que este grupo es impresionante, la unidad que tiene, el día a día, con la presión que tiene esta camiseta, en muy pocos lados lo vi. Como se preocupan todos por todos, esa unidad que hay dentro del club, es digna de admirar. Yo los admiro y siempre dan más”

“Lo más importante es la unidad del grupo, que están muy fuerte. Los Navarro sostuvieron muchísimo, hay un ítem que tiene este equipo, que no baja los brazos nunca”

“No quiero darles vueltas a eso, yo dejé las cosas claras y eso ya pasó. Esto es fútbol, ya pasó todo. Ahora tenemos que pensar en el partido del sábado. El fútbol tiene esa dinámica. No te puedes quedar en el pasado”

“Existe autocrítica. Yo no entendería el fútbol sin hacer autocrítica, sin trabajar los errores que uno comete. Pero después, vienen las circunstancias de por qué uno queda afuera o no, porque esto es fútbol. Si me hablas de inversiones, el Manchester City tendría que salir campeón siempre. El fútbol es el único deporte en el mundo, en donde no importa lo que tu inviertas que no te asegura ganar”

“El equipo demostró unidad, sacrificio y trabajo y se ve dentro del campo. Yo dije que nosotros tenemos que estar preparados para todo. Y creo que ante todas las cosas que tuvimos, estuvimos preparados porque nos repusimos de buena manera. Ganar en el fútbol actual no es tan fácil”

“(¿Cuánto tiempo para que encuentre el equipo?) Soy entrenador, no soy adivino. 15 días o 2 horas, no lo sé, porque eso depende de un montón de cosas del contexto. Lo que nos está fallando es concretar, porque generamos solo tenemos que concretar. Pero el gol llega solo. Estaría más preocupado si no generaríamos, después está la forma en la que generamos”

“Kevin Quevedo no me llegó tarde NUNCA. Nunca hizo una indisciplina conmigo, JAMÁS. Él y yo sabemos por qué no juega aún. Él no hizo pretemporada con nosotros, hay un montón de circunstancias, a mí me dolió porque el chico está remando”

“El lunes pasado se dijo que perdimos con la Liga 3, que me enojé, que anulé un gol, que nos golearon. A mí el lunes casi me operan de urgencia. Por eso les digo a los chicos que hay que estar unidos, que ante la adversidad tienen que responder”

TE PUEDE INTERESAR