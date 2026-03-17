Ni con la estabilidad de un equipo, los rumores de mercado se detienen y, ahora, han puesto en jaque a las oficinas de Matute. Cuando todo parecía indicar que el proyecto deportivo de Alianza Lima marchaba con total tranquilidad bajo la atenta mirada de su estratega principal, una explosiva noticia llegada directamente desde Argentina. Pablo Guede, que asumió las riendas del equipo hace apenas unos meses atrás, ha entrado sorpresivamente en la órbita de uno de los clubes más grandes e históricos de su país natal.

Esta inesperada información pone en tela de juicio la continuidad del millonario proyecto victoriano justo en una etapa clave de la temporada. Para entender cómo el nombre del actual técnico aliancista terminó cruzando las fronteras, es necesario repasar la profunda crisis deportiva e institucional que atraviesa San Lorenzo de Almagro en la liga argentina.

El popular ‘Cuervo’ se quedó sin cabeza en el banquillo, lo que obligó a la dirigencia azulgrana a iniciar una búsqueda desesperada en el mercado para encontrar un líder capaz de enderezar el barco de inmediato. En esa propuesta inicial de nombres, la gerencia deportiva buscó dar un golpe sobre la mesa, poniendo la mira en el mercado peruano.

Pablo Guede tiene contrato vigente todo el 2026. (Foto: GEC)

Fue el periodista argentino Rodrigo Vizcarra el encargado de soltar esta verdadera bomba mediática que ha generado un enorme debate y mucha preocupación en las redes sociales. A través de sus plataformas digitales, el comunicador detalló con exactitud cómo se viene moviendo el tablero de ajedrez en las oficinas del cuadro de Boedo.

“Descartados Hernán Crespo y Marcelo Gallardo, los candidatos más firmes para el cargo de entrenador en San Lorenzo son: Pablo Guede y Kily González”, mencionó Vizcarra con total seguridad, dejando en claro que el actual DT blanquiazul es una prioridad absoluta para la directiva.

La mención de Guede no es pura casualidad para los hinchas argentinos, ya que el estratega cuenta con un importante y recordado pasado en la institución, donde supo imponer un estilo de juego muy ofensivo. Sin embargo, su salida de Alianza Lima no sería un trámite para nada sencillo debido al enorme compromiso legal y económico que lo une actualmente con la directiva victoriana.

Hay que recordar que el técnico firmó con el cuadro ‘íntimo’ que lo vincula laboralmente hasta el 31 de diciembre de este 2026. La institución de La Victoria apostó ciegamente por su jerarquía para comandar el barco durante todo el año, con el gran objetivo de asegurar el título de la Liga 1.

Pablo Guede fue parte de San Lorenzo en el 2016. (Foto: San Lorenzo)

¿Cómo le fue a Pablo Guede en San Lorenzo?

Es necesario recordar que Pablo Guede, ya ha tenido una primera experiencia en el equipo de Almagro, en el año 2016, teniendo un ciclo exitoso pero que terminó bruscamente por diferencias con la dirigencia. Pese a que fue solo 6 meses de campaña, lograron alzar la copa de la Supercopa Argentina.

Y no fue simplemente el ganar dicho título, si no la forma en la que lo hizo, pues goleó 4-0 a Boca Juniors en aquella final. Su gran mancha negra fue en el plano continental con la Copa Libertadores. El equipo nunca encontró el rumbo, no pudo ganar ni un solo partido en la fase de grupos (4 empates y 2 derrotas) y quedó eliminado rapidísimo.

A pesar de tener buenos números a nivel local, su salida fue bastante polémica. Guede terminó renunciando a mediados de año por fuertes diferencias con la dirigencia. El detonante fue que la directiva decidió renovarle el contrato al experimentado mediocampista Leandro ‘Pichi’ Mercier con quien el técnico tenía una pésima relación y a quien no tenía en sus planes. Ese cortocircuito en el vestuario rompió el proyecto.

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