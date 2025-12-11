Después de dos meses de “prueba” en la que Manuel Barreto se puso la casaquilla de la Selección Peruana, tuvo que volver a su cargo de jefe del Departamento de Selecciones Nacionales de Menores para comenzar con el plan del 2026. Sin embargo, la ‘Bicolor’ aún tiene un compromiso pendiente, pues antes de cerrar el año, se medirá frente a Bolivia, que busca seguir midiendo su rendimiento de cara al repechaje mundialista. Por ello, el nuevo entrenador elegido para comandar al ‘equipo de todos’ será Gerardo Ameli.

Es cierto, y es necesario aclarar también, que la FPF no será el encargado de organizar este compromiso. De hecho, hace algunos meses atrás se conoció que sería la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) sería el ente que elegiría, no solo a los convocados, sino también al estratega que los comandará.

Aunque ellos quisieron seguir contando con la presencia de Manuel Barreto, el jefe de las divisiones menores tiene ya compromisos pendientes que cumplir, por lo que le será imposible seguir al mando. Es por ello que simplemente dio un paso al costado y la SAFAP tuvo que recurrir a otro personaje que conoce muy bien también el medio local.

Manuel Barreto viene de dirigir a la Bicolor en la última fecha FIFA de noviembre. (Foto: Getty Images)

Es así que de acuerdo a la información brindada por el periodista Gustavo Peralta, la agremiación eligió a Gerardo Ameli, como el encargado de elegir, en coordinación con dicho ente, a los convocados para el duelo que se disputará en un recinto alejado de la capital metropolitana, en Chincha.

“Gerardo Ameli será el director técnico de la selección peruana ante Bolivia el próximo domingo 21 ante Bolivia en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Recordemos que este partido no está a cargo de la FPF pues fue cedido a la Agremiación de Futbolistas“, fue la información publicada por el comunicador.

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de perder por 2-1 con Chile, Perú volverá a tener actividad el próximo domingo 21 de diciembre cuando se enfrente a Bolivia, en el partido correspondiente a un nuevo amistoso entre ambas selecciones. Dicho duelo se disputará en horario por confirmar y tendrá lugar en el Estadio Félix Castillo Tardío, inaugurado en julio pasado, de Chincha.

En cuanto a la transmisión, aún no se ha confirmado que alguna casa televisora lo pase de manera oficial, a pesar de que Movistar Deportes y ATV cuentan con los derechos de los partidos de la ‘Bicolor’. Pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

