Luis Ramos se va de América de Cali tras una temporada positiva en el fútbol colombiano. El cuadro caleño no pudo comprar su pase al no llegar a un acuerdo con Cusco FC, dueño de su carta. A pesar de los esfuerzos de los dirigentes colombianos y de tener la primera opción de compra sobre el delantero peruano, las negociaciones por el traspaso no prosperaron y se decidió poner fin a su etapa en el equipo escarlata para la temporada 2026.

América de Cali aprovechó sus redes sociales para despedir a ‘Lucho’. “El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con nuestra institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional”, fue la corta despedida del cuadro escarlata para su delantero con mejor rendimiento, en cuanto a goles y asistencias, en la temporada.

Durante su paso por América de Cali en 2025, Luis Ramos sumó cifras destacables: disputó 50 partidos entre Liga BetPlay, Copa Colombia y Copa Sudamericana y anotó entre 12 goles, además de tres asistencias, consolidándose como una de las piezas ofensivas más importantes del equipo este año.

El atacante trujillano llegó a América de Cali en calidad de préstamo desde Cusco FC, donde todavía mantiene contrato hasta finales de 2027. Cusco FC ha estado evaluando ofertas por su pase, consciente del gran rendimiento de Ramos en Colombia y de las distintas propuestas que han surgido en los últimos meses tanto desde Perú como del extranjero.

Así despidió América de Cali a Luis Ramos. (Diseño: América de Cali)

“¡Gracias América! Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su gran historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali. Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar. ¡Hasta pronto! AMÉRICA ES MÁS QUE UN RESULTADO", fue el mensaje de Luis Ramos en sus redes sociales.

Tras confirmarse su salida del club colombiano, Alianza Lima y un equipo de la MLS aparecen como los principales interesados en ficharlo de cara al 2026. El cuadro blanquiazul sigue de cerca esta situación para llevarlo esta temporada a Matute, aunque por su buena temporada en Colombia no se descarta que la prioridad del delantero de 25 años sea seguir en el exterior.

En tienda íntima están muy interesados en contar con sus servicios, pues tras las salidas de Hernán Barcos y Matías Succar, quieren sumar a un delantero joven y con proyección. Recordemos que en el pasado reciente Universitario de Deportes también tuvo a ‘Lucho’ en carpeta, pero finalmente no llegaron a un acuerdo final con Cusco FC para interrumpir su préstamo en América de Cali.

La salida de Ramos de los ‘Diablos Rojos’ marca un nuevo capítulo en la carrera del atacante peruano, quien ha demostrado estar a la altura en su primera experiencia en el extranjero. Su carta pase en manos de Cusco FC hace que el futuro del ‘9’ se tenga que definir en medio de una negociación de club a club, así que se vienen días intensos con respecto a su próximo equipo.

Alianza Lima tiene en la mira a Luis Ramos para reemplazar a Hernán Barcos. Foto: GEC

