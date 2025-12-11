Jairo Vélez fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)
El cuadro blanquiazul compró el pase del peruano-ecuatoriano a la Universidad César Vallejo. El volante se va luego de una temporada en Universitario donde fue campeón. Se trata del primer refuerzo de Alianza Lima para el 2026.

Así presentó Alianza Lima a Jairo Vélez en sus redes sociales. (Foto: AL)
Noticia en desarrollo...

