Cuenta regresiva para definir la salida o no de Pablo Guede de Alianza Lima. San Lorenzo tiene en la mira al entrenador argentino, quien ya dirigió en el ‘Cuervo’, y el actual DT del cuadro íntimo es una de las dos opciones que manejan en dicho club, además de Martín Palermo. Sin embargo, la prensa rioplatense adelantó que Guede ya recibió la oferta económica, aceptó que su deseo es volver a Boedo y ahora es cuestión de negociar de club a club: si San Lorenzo paga su cláusula de salida, Alianza Lima tendrá que buscar nuevo entrenador.

Primero fue el periodista Gonzalo Orellano, quien cubre el día a día del cuadro azulgrana. “Pablo Guede ya tiene la oferta económica de San Lorenzo. Si acepta, quedará a un paso de ser el nuevo DT. Hay expectativas para poder cerrarlo en el día de hoy”, señaló en su cuenta de ‘X’. En ese sentido, se desprende que el entrenador argentino tiene la intención de volver a San Lorenzo, y todo deberá cerrarse en las próximas horas.

Minutos más tarde, Pablo ‘Pitu’ Barrientos, presidente de la Comisión de Fútbol de San Lorenzo, confirmó el interés y el contacto que tuvo con Pablo Guede, además de que lo conoce pues como jugador y entrenador, respectivamente, fueron campeones en el ‘Cuervo’. De hecho, adelantó que esperan llegar a un acuerdo con Alianza Lima dentro del plazo establecido; es decir, en las próximas horas.

“Nosotros financieramente, como todos saben, no estamos tan bien, pero Guede es una muy buena opción y tenemos que hablarlo con Alianza. Para mí, me gustaría que llegue Pablo. Estamos con el campeonato empezado, no podemos perder mucho más tiempo. Tenemos que respetar algunas cosas. Él juega el sábado, luego de eso vamos a intentar llegar a un acuerdo”, señaló en Doble Punta.

Información sobre el interés de San Lorenzo por Pablo Guede. (Captura X)

Pablo Guede tuvo una primera etapa en San Lorenzo en el 2016, donde dirigió en 24 partidos con un saldo positivo (11 triunfos, 8 empates y cinco derrotas). Luego dirigió en Chile, Arabia Saudita, México y regresó a Argentina para dirigir a Argentinos Juniors, hasta que volvió a tierras mexicanas para asumir en Puebla, su último club antes de aterrizar este año en Alianza Lima.

“Siempre es un interés Pablo Guede, sabemos que es hincha y obviamente que uno siempre pone los ojos en él y saber su situación. Yo te puedo decir que fue mi técnico y hemos vivido cosas lindas, como ganarle una final a Boca y quedar en una parte de la historia del club, tengo una relación aparte”, agregó el ‘Pitu’ Barrientos, dejando entrever que ya tuvo una conversación con el actual técnico de Alianza Lima.

Cabe precisar que hay una cláusula de salida que tendrá que pagar San Lorenzo a Alianza Lima, luego del sí del entrenador. “Si me preguntas a mí, me encantaría que Pablo esté con nosotros, pero hay cosas que tenemos que respetar porque está también Alianza Lima”, finalizó el presidente de la Comisión de Fútbol del ‘Cuervo’, que debe resolver todo en el transcurso de la semana.

Queda esperar cuál es el desenlace de este tema. Por un lado en Alianza Lima esperan que Pablo Guede continúe al frente del proyecto recién iniciado al mando del cuadro victoriano, pero por el otro, si termina volviendo a San Lorenzo, finalmente habrá ganado el corazoncito del entrenador: es hincha del club de Boedo y apuntaría a salvarlo de la delicada situación en la que se encuentra.

Pablo Guede fue parte de San Lorenzo en el 2016. (Foto: San Lorenzo)

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