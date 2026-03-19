Una dura baja tendrá la Selección Peruana en el debut de Mano Menezes en los amistosos en suelo europeo ante Senegal y Honduras. Se trata de Renzo Garcés, uno de los mejores jugadores de la Liga 1 y goleador de Alianza Lima en el torneo con cuatro anotaciones. Por una pubalgia, no va a estar presente en el partido del fin de semana ante Juan Pablo II y en las próximas horas en la Videna convocarán un nuevo futbolista para completar la lista de 25 jugadores. De momento, el DT de la Bicolor tendrá que echar mano de tres jugadores para completar su primera zaga central.

Sin Garcés, de momento quedan tres opciones disponibles: Miguel Araujo Fabio Gruber y Alfonso Barco, con los dos primeros con más posibilidades por su mayor experiencia y haber vestido antes la camiseta de la Bicolor. En el caso de Barco, es su primera convocatoria a la Selección Peruana, pues solo disputó el amistoso de fines del año pasado ante Bolivia, pero que fue organizado por la Agremiación de Futbolistas.

Eso sí, hay dos futbolistas que por emergencia pueden también alternar en la zaga central. Son los casos de Erick Noriega y César Inga; en el caso del ‘Samurái’, Mano Menezes ya adelantó que lo va a utilizar de volante de contención en la Bicolor, pero no está descartado para jugar en la zaga pues también alterna en esa posición en Gremio; con respecto a Inga, en la ‘U’ ha jugado de stopper y tranquilamente puede alternar de central.

De todos modos, un zaguero central más se podría sumar en las próximas horas. El comando técnico viene evaluando un jugador más para incorporar al equipo y queda pendiente saber en qué posición lo hará. De ser en la zaga, el nombre de Rafael Lutiger, de Sporting Cristal, es uno de los candidatos para tener su oportunidad por primera vez con la Bicolor.

Queda claro que el objetivo del DT brasileño es conocer a todos estos jugadores, sobre todo por ser su primera convocatoria, e ir desarrollando un sistema de juego en los partidos ante Senegal y Honduras. De hecho, va a probar a la mayoría de jugadores convocados con miras a ir diseñando un once de cara a la competencia oficial, pues la meta es llegar de la mejor manera a las Eliminatorias.

Fabio Gruber se perfila para ser titular en la Bicolor. (Foto: @LaBicolor)





Los convocados de Perú:

Porteros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensores: Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (FC Núremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marco López (Copenhagen), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (LDU de Quito) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps).

¿Cuándo serán los próximos amistosos de la Selección Peruana?

La Selección Peruana afrontará dos amistosos internacionales durante el mes de marzo, correspondientes a las fechas establecidas por la FIFA. El primero de ellos será el sábado 28 frente a Senegal, a disputarse en el Stade de France (Francia) desde las 11:00 a.m. El segundo de ellos será contra Honduras, el martes 31 desde la 1:00 p.m. en el Estadio Municipal de Butarque (España).

¿En qué canales ver los amistosos de Perú contra Senegal y Honduras?

Los amistosos de la Selección Peruana, correspondiente a la fecha FIFA de marzo, serán televisados por la señal cerrada de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y su servicio de streaming en Movistar TV App. Asimismo, América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) transmitirán estos encuentros por señal abierta.

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