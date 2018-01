Alianza Lima: Pablo Míguez explicó por qué no retornó para jugar por los íntimos

Pablo Míguez explicó las razones por las que volvió al fútbol peruano vistiendo la camiseta de Melgar y no lo hizo para jugar por Alianza Lima. En su cuenta de Facebook la 'Cotorra' se dirigió a los hinchas blanquiazules que todavía lo extrañan vistiendo la blanquiazul.

"Quiero explicarle a los hinchas Alianza Lima lo que me están preguntando. ¿Por qué me vine a jugar a Melgar y no a Alianza? La directiva de Alianza desde que abandone el club en el año 2015 jamás me llamo para hacerme una propuesta, no sé cuál es el motivo pero no viene al caso", escribió Pablo Míguez.

'Cotorra' toma altura: Pablo Míguez tuvo su primer entrenamiento con Melgar



"Que quede claro eso, no es de mala voluntad, es porque nunca me llamaron. Agradecido con todos ustedes por el apoyo que me están dando y el que me dieron durante y después de abandonar el equipo, el cariño de ustedes es muy grande hacia mí y eso me llena", añadió el jugador.

Pablo Míguez agradeció a Melgar por la oportunidad que el club arequipeño le brindó para volver al fútbol peruano. "Decirles que voy a dejar todo por este equipo cómo lo vengo haciendo en todos los que he pasado. Tengo toda la energía y ganas para lograr todo lo que está propuesto para este año", escribió.

Con la frase: "Gracias Perú, siempre para adelante", finalizó Pablo Míguez su mensaje. De inmediato los hinchas blanquiazules aplaudieron el gesto del flamante jale de Melgar.

El mensaje de Pablo Míguez:

'Cotorra' toma altura: Pablo Miguez tuvo su primer entrenamiento con Melgar. (Video: Melgar FC)

