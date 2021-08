La versión 2021 de Alianza Lima cuenta con una mixtura de jugadores jóvenes y experimentados. En este segundo grupo se ubica Pablo Míguez, quien a sus 34 años es uno de los futbolistas blanquiazules con más abriles en el calendario. Por ello, su voz es más que autorizada para hablar del actual momento que vienen viviendo los íntimos en la Fase 2 de la Liga 1. Tras el revitalizador triunfo (2-1) ante la Academia Cantolao, donde la ‘Cotorra’ anotó el segundo tanto, los dirigidos por Carlos Bustos comparten la punta del campeonato.

“Estamos en un buen momento, por más que no hemos ganado unos partidos. Hemos mejorado y solo nos falta concretar más algunas opciones que generamos. Creo que el campeonato está muy parejo. Todos compiten y no te puedes relajar en ningún partido. No podemos relajarnos si queremos estar arriba”, dijo el charrúa a RPP.

Una de las grandes bajas con las que cuenta Alianza Lima en esta segunda parte del torneo es Jefferson Farfán. El ‘10′ viene recuperándose de una lesión para ayudar a sus compañeros en el último tramo del campeonato y así lo precisó el exMelgar. “Esperemos que Jefferson pueda estar cuanto antes. Lo importante es que esté bien físicamente y pueda volver con nosotros. Está trabajando muy duro para poder estar”, afirmó el mediocampista.

Más allá de su polifuncionalidad, para jugar de zaguero y volante, el futbolista uruguayo reveló que también intenta sumar su granito de arena con los más jóvenes del plantel victoriano. “Tenemos que hacer sentir especial a nuestros jugadores. No todos pueden estar en el once, pero tienen que saber que son igual de importantes. Trato siempre de alentar a los más jóvenes, me gusta más buscar el lado emocional. Entre todos nos apoyamos y nos hablamos mucho”, zanjó.

En una jornada jornada de la Fase 2, Alianza Lima enfrenta el domingo (3:30 p.m.) a Universidad San Martín, en busca de seguir sumando tres puntos. Los dirigidos Bustos se encuentran en un buen momento futbolístico, como también es el caso de Pablo.





