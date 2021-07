El gol del empate parcial de Alianza Lima ante Ayacucho FC grafica lo que es Pablo Míguez: pese a que en la pizarra de Carlos Bustos es la pieza que está más cerca a Ángelo Campos, no tuvo problemas en abandonar su zona y ponerse la ‘9′, tras una gran asistencia de Hernán Barcos. A propósito del ‘pase-gol’ del atacante argentino, esto es lo que manifestó el charrúa...

“Hernán es una gran persona, además da mucha experiencia. Es bastante humilde y eso a los más chicos les hace muy bien. El grupo sigue unido, eso es lo principal”, mencionó la ‘Cotorra’ en diálogo con RPP. Ahora, también destacó el aporte de todo el grupo. Incluso dijo: “Siento que es un plantel que puede ser campeón. Depende mucho del equipo, llegaron refuerzos y vamos a intentar pelear”.

Con relación al cotejo frente a Ayacucho FC, esto mencionó Pablo Míguez: “Podría ser que haya sido el mejor partido de Alianza Lima en el año. Creo que el equipo hizo un gran trabajo, incluso con el marcador abajo. El empuje fue importante para sacar el resultado”.

Sobre el liderazgo que tiene en el plantel íntimo, el volante de Alianza Lima añadió que “no sé si soy un capitán sin cinta. Me siento importante en el equipo y uno tiene que aportar desde donde me toca, todo por el bien del equipo”.

El cariño de Barcos por la blanquiazul

Alianza Lima debutó en la Fase 2 del torneo local con una rotunda victoria sobre Ayacucho FC por 4-1. El equipo sigue avanzando en la tabla acumulada y sus jugadores están mentalizados en conseguir más victorias, para alegría de los hinchas y también de los propios jugadores, quienes día a día se sienten más en casa.

Así lo dio a conocer Hernán Barcos en diálogo con ESPN FC. El delantero argentino confesó que “he jugado en muchos equipos grandes y de la índole de Alianza Lima, pero yo creo que el momento en el que me agarró en mi carrera eso lo hace diferente y me abrazó de una forma que ningún otro club lo hizo”.





