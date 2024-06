La conferencia inició con las palabras de Joel Raffo, quien hizo un breve análisis de la temporada y reveló que habían tomado la decisión de romper el vínculo laboral con Enderson Moreira y todo su cuerpo técnico. Luego, el gerente legal tomó la palabra, haciendo referencia a un tuit del periodista Denilson Barrenechea para aclarar varios puntos que, según afirmó Montoro, no se ajustaban a la realidad de las cosas.

¿Hay conflicto de intereses en Sporting Cristal?

Guillermo Montoro afirmó que no hay conflicto de intereses en Sporting Cristal debido a que el reglamento de agentes de la FIFA, que entró en vigencia en octubre de 2023, no regula a los clubes, sino a las agencias de representación . Explicó que este reglamento busca evitar la injerencia de clubes o jugadores en agencias, y que Sporting Cristal no tiene ningún tipo de interés en agencias, por lo que este reglamento no les afecta. Además, mencionó que en una reunión con la FIFA, se les confirmó que el objetivo principal del reglamento es evitar la influencia de los clubes y jugadores en las agencias. Montoro también destacó que debido a una medida cautelar en un tribunal alemán, este reglamento ha sido suspendido y, en caso de regresar a la vigencia, no aplicaría sobre Sporting Cristal.

Fact-checking

Aunque se argumente que el reglamento de la FIFA se centra en regular las agencias de representación y no directamente a los clubes, la conexión entre Innova Sports, Sporting Cristal y AGREF podría indicar un posible conflicto de intereses. Es posible que se esté tratando de evitar una interpretación directa del reglamento para eludir la regulación, pero sería importante analizar más a fondo la relación entre las entidades involucradas para determinar si realmente existe un conflicto de intereses, a pesar de lo que se ha afirmado en la conferencia de prensa.

Jugadores de AGREF en Sporting Cristal

En otro momento, Guillermo Montoro abordó la situación de los jugadores representados por AGREF que forman parte de Sporting Cristal, refutando las acusaciones de conflicto de intereses dirigidas hacia Innova Sports. Montoro desmintió la noción de que la cantidad de jugadores representados por AGREF hubiera aumentado desde la adquisición del club por parte de Innova. Explicó que, antes de la compra del club, el 40% de los deportistas estaban vinculados a AGREF, pero actualmente ese porcentaje ha disminuido al 35%. Por lo tanto, en lugar de aumentar, la cantidad de jugadores representados por AGREF ha disminuido en un 5% desde que Innova se hizo cargo del club.

Fact-checking

Según los datos proporcionados por AGREF, actualmente hay 15 jugadores vinculados a Sporting Cristal. Con un total de 37 futbolistas representados por AGREF, los jugadores del equipo celeste representan el 40.5%. Sporting Cristal es el equipo con mayor presencia de jugadores representados por AGREF, seguido por Alianza Lima con un 13.5% y Universitario con apenas un 5.4%. Es probable que el 35% mencionado por Montoro excluya a los jugadores cedidos a préstamo, como Ugarriza, Villatal y Salinas, que aún pertenecen al club. Además, si nos centramos en el número de jugadores, en 2019, antes de la llegada de Innova, solo había cuatro representados por AGREF, lo que indica que esta cifra casi se ha cuadruplicado en la actualidad , siendo más de la mitad de estos jugadores menores de 18 años.

Jugador Edad Martín Távara 25 años Gianfranco Chávez 25 años Fernando Pacheco 24 años Leonardo Díaz 20 años Diego Otoya 19 años Adrián Ugarriza (préstamo Garcilaso) 27 años Benjamín Villalta (préstamo Unión Comercio) 23 años Franshesko Cassiano 18 años Sebastián Sánchez 18 años Thiago Salinas (préstamo Unión Huaral) 17 años Arnold Cotito 18 años Yamir Uculmana 18 años Gabriel Soto 17 años Alexandro Fanárraga 17 años Piero Oliva 12 años

Sporting Cristal y 1190 Sports

Joel Raffo explicó que el vínculo con 1190 Sports no se estableció previamente a cualquier conexión formal con la FPF. En ese momento, la FPF centralizó los derechos de televisión y, por obligación normativa, Sporting Cristal acató esta decisión. Raffo afirmó que el club no incumplirá ni se opondrá a los reglamentos emitidos por las autoridades, como la Federación Peruana de Fútbol, la Conmebol y la FIFA. Raffo expresó su compromiso en proteger estos derechos como presidente del fideicomiso, asegurando que los beneficios colectivos de los 15 clubes participantes se traduzcan en beneficios individuales para cada uno de ellos. Además, destacó que el aumento de ingresos colectivos contribuirá a mejorar la competitividad y el nivel del fútbol peruano.

Fact-checking

La relación y la postura de Sporting Cristal con 1190 Sports quedaron claras. Sin embargo, surge la pregunta sobre la razón por la que Joel Raffo asistió a Sport Buenos Aires para hablar sobre el “éxito de 1190 Sports en el fútbol peruano”, especialmente considerando que esta empresa registró una pérdida de 39 millones de dólares en el año 2023, donde los gastos superaron a los ingresos ($50 millones frente a $11 millones). Aunque las proyecciones anticipaban pérdidas al comienzo de la gestión, llama la atención que la cifra sea tan elevada. Además, preocupa a los seguidores de Sporting Cristal que Raffo haya viajado a este evento durante la definición del Apertura. ¿Significa que los temas relacionados con 1190 Sports son más importantes para él que estar al lado del equipo, siendo no solo dueño y presidente, sino también gerente deportivo del club celeste?

Adrián Ugarriza

Joel Raffo dejó en claro que no hubo ningún conflicto de intereses en la contratación de Adrián Ugarriza. Explicó que la decisión se fundamentó en los méritos y las habilidades técnicas del jugador, tomando en cuenta la evaluación del profesor Tiago Nunes y otros factores importantes, como el rendimiento de Ugarriza en la selección nacional y su destacada actuación en el torneo 2022, donde anotó 13 goles. Además, aseguró que todas las decisiones relacionadas con los profesionales del club siempre están orientadas a priorizar los intereses de Sporting Cristal.

Fact-checking

Si bien Adrián Ugarriza fue uno de los destacados delanteros peruanos en la temporada 2022, solo registró 10 goles, no los 13 mencionados por Joel Raffo. Además, Raffo hizo hincapié en el tema de la selección nacional, aunque Ugarriza solo fue convocado a un microciclo durante la gestión de Juan Reynoso, sin llegar a disputar partidos amistosos u oficiales con el combinado nacional. Por otro lado, se explicó que se analizaron todos los detalles para la contratación de Ugarriza, pero surge la interrogante sobre si se tomó en cuenta el factor físico. Según Transfermarkt, el jugador estuvo fuera de las canchas durante 118 días debido a lesiones en los tres años que estuvo en Cienciano, incluyendo una operación de rodilla. Este tema cobra relevancia ya que Ugarriza apenas pudo disputar 11 partidos con Cristal debido a una lesión en la rodilla.





