Las palabras de Miguel Ángel Russo a Leao Butrón antes de dejar Alianza Lima

Es el jugador más experimentado de la Liga 1. Leao Butrón aún no piensa en el retiro pues siente que aún tiene mucho por aportar a Alianza Lima. A pesar de que le llueven las críticas, el guardameta íntimo confiesa que hoy por hoy está haciendo lo que más le apasiona.

“Tengo 42 años. Yo a esta edad pensaba estar haciendo cualquier otra cosa que jugando fútbol. Estoy haciendo lo que yo quiero y en el club que quiero”, confesó Leao Butrón en una entrevista a ESPN FC.

Leao Butrón reveló las palabras que Miguel Ángel Russo tuvo para él y el apoyo que le brindó cuando estuvo al mando de Alianza Lima.

“Russo me dijo algo que siempre voy a recordar: no hables del retiro, el retiro llega solo. Si me preguntan por las ganas que tengo, las tengo. Si se da, lo voy a decir un poco antes de que se dé. No sé si sea a fin de año, deseo jugar un poco más.”, manifestó el arquero íntimo a ESPN FC.

Por otro lado, Leao Butrón dijo no sentirse ídolo en Alianza Lima ya que aún no ha logrado lo que han hecho Cueto y Cubillas por el club íntimo, a pesar de los títulos y las buenas campañas que ha desempañado en el arco blanquiazul.

“No me siento ídolo. Ídolos son Cueto y Cubillas. Eso sí, me hubiera gustado serlo, pero serlo significa haber dejado muchas cosas más a Alianza. Si bien tengo tres títulos acá, hay otras cosas que trascienden eso”, sentenció el jugador íntimo para ESPN FC.

Más del informe sobre Paolo Guerrero. (América TV)

► Leao Butrón: “Pienso que hice todo los méritos para jugar el Mundial”



► Leao Butrón: “Yo no sé cómo haces la 'camita', menos cuando uno no está jugando”



► En torneos nacionales: las peores derrotas de Universitario de Deportes en condición de local [FOTOS]



► Tabla de posiciones del Torneo Apertura: así se ubican los equipos en la fecha 12 de la Liga 1