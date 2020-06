Jorge Ferreira da Silva guarda grandes recuerdos de su paso por Perú entre el 2000 y el 2001, tiempo en el que vistió la camiseta de Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, algo que ha quedado en su memoria, sin duda alguna es el título que logró junto al conjunto ‘blanquiazul'.

En una entrevista con Negrini Lo Sabe, el exjugador aseguró que aquel año el club íntimo contaba con un plantel de lujo. “El equipo que teníamos era fuerte y felizmente conquistamos lo que teníamos planeado. Había trabajado antes con Paulo Autuori y él me contactó”, contó.

En la misma conversación, el jugador aprovechó para explicarle a todos los hinchas de Alianza Lima la razón por la que no llegó a jugar la segunda final ante Cienciano. “Tenía que volver a Brasil. Ya no tenía contrato para jugar el último juego. Tenía mis pasajes comprados para volver y ya estaba cerrado con otro equipo y por eso no fui a Cusco”, sostuvo.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Mario Salas

Alianza Lima ya tiene a Mario Salas en Lima, luego más de dos meses de anunciarlo como el nuevo entrenador tras la salida de Pablo Bengoechea. La noticia fue celebrada por el club victoriano a través de las redes sociales, donde le dedicó un cálido mensaje de bienvenida.

“¡Nuestro DT, Mario Salas, ya está en Perú! El entrenador pasó los controles médicos y ya se encuentra en aislamiento en un hotel de Lima”, fue el texto que se leyó en las cuentas de Instagram, Facebook y Twitter de Alianza Lima. En la publicación, el ‘Comandante’ posó por primera vez con camiseta blanquiazul.





