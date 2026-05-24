Paolo Guerrero se mostró emocionado por la obtención de su primer título con Alianza Lima. (Foto: GEC | Video: Gianina González)
Paolo Guerrero se mostró emocionado por la obtención de su primer título con Alianza Lima. (Foto: GEC | Video: Gianina González)

Una noche mágica se vivió en Matute luego de que, a falta de una fecha para que termine el campeonato, Alianza Lima pudiera coronarse como el gran ganador del Torneo Apertura 2026. Pero más allá de que los hinchas quisieran volver a celebrar un título con el club de sus amores, uno de ellos, que vive el día a día dentro de la cancha, también se mostró emocionado por lo que fue su primer trofeo levantado con aquel club que lo vio crecer. Es, por supuesto, Paolo Guerrero quien no dudó en hablar de las claves del objetivo logrado pero que también recordó que apenas es el primer paso.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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