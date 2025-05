Paolo Guerrero se ha convertido en una de las principales cartas de gol en Alianza Lima y prueba de ello fue su último doblete ante Talleres de Córdoba, por Copa Libertadores. Si bien su rendimiento colma la expectativa del hincha blanquiazul, no todos son elogios para él. José Velásquez, exfutbolista de la Selección Peruana y del club íntimo, salió al frente para cuestionar la performance del ‘Depredador’, quien cumple su segunda temporada en Matute.

Para el ‘Patrón’, como se le conoce desde siempre, Paolo Guerrero debería colgar los chimpunes y alejarse del fútbol. El exfutbolista cuestionó el estado físico del delantero de 41 años, ya que no está para hacer el recorrido de ida y vuelta como en sus mejores épocas, y le pidió dar un paso al costado.

El 'Patrón' José Velásquez defendió a la Selección Peruana y Alianza Lima. (Foto: GEC)

“Ya prácticamente tiene que retirarse. Más es lo que camina que lo que corre. No marca. Solo espera que le den el balón”, expresó Velásquez al periodista Wilmer Robles, quien compartió sus apreciaciones en su cuenta personal de Twitter. Como se sabe, el ‘Patrón’ es voz autorizada en tienda blanquiazul y su opinión, aunque no guste a muchos, se respeta.

Pese a ello, los números de Paolo Guerrero este año no son nada despreciables. De hecho, el veterano futbolista ha disputado 13 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores, cosechando seis goles en total. Si bien alterna la titularidad con Hernán Barcos, ha demostrado ser pieza clave en la finalización para el equipo de Néstor Gorosito.

¿Cuándo se retirará Paolo Guerrero?

A pesar de que Paolo Guerrero está con la ‘mecha encendida’, el tiempo avanza y su retiro llegará en algún momento. Por ahora, disfruta de su estadía en Alianza Lima y de lo que le toca vivir antes, durante y después de cada partido. Eso sí, tiene contrato hasta diciembre de este año y al final de temporada evaluará su futuro.

“Las personas me dicen ‘hasta cuándo piensas jugar’, yo me siento bien, termino los partidos bien, le doy gracias a Dios, no hay madera por acá para tocar, porque hoy digo algo y mañana no sé lo que pueda pasar. A final de año hago una evaluación conscientemente y digo si estoy para jugar o no, en diciembre lo voy a decidir, pero como te acabo de decir me siento muy bien, no siento ninguna lesión“, comentó en entrevista con Canal N.

Paolo Guerrero marcó sus dos primeros goles en la Copa Libertadores con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima / X)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de que su encuentro ante Comerciantes Unidos quedara suspendido por problemas climatológicos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de mayo desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

