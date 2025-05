Aunque en su momento muchos cuestionaban su aporte debido a sus 41 años, Hernán Barcos continúa demostrando que la edad es solo un número. Dentro del área, él manda y no perdona. Por eso, en la previa del partido ante Cienciano, el cordobés habló sobre su presente en Alianza Lima, el cariño de la hinchada y la sana competencia que tiene con Paolo Guerrero por la titularidades.

El ‘Pirata’ tiene seis goles en lo que va de la temporada, cinco de ellos en la Copa Libertadores y uno en la Liga 1 Te Apuesto. Con dos títulos y muchos momentos en donde se puso el equipo al hombro, para la gran mayoría ya es un ídolo de la institución. No por nada es el máximo goleador extranjero de los íntimos.

Respecto a eso, Barcos se emocionó al hablar del reconocimiento de la gente. “Es un sueño ser ídolo de un club como Alianza Lima, y que te lo diga la propia gente. Eso habla bien del trabajo, de la persona que uno es. Me enorgullece, que me nombres ídolo es un orgullo tremendo”, sostuvo en una entrevista con Movistar Deportes.

La clave del argentino radica en el constante aprendizaje, en el ser autocrítico y reconocer que todavía puede seguir mejorando. “Uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Uno con 18, 19 o 20 años no sabe todo. Uno tiene que ir madurando, aprendiendo y conociendo a los rivales, y conociéndose uno mismo sobre todo. Lo primero que uno tiene que ser, es ser autocrítico”, agregó.

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima en la presente Copa Libertadores. (Foto: GEC)

En su último gol frente a Talleres de Córdoba, por ejemplo, dejó en evidencia toda su calidad para amortiguar la pelota con el pecho y luego definir de zurda. Eso no es obra de casualidad, es el resultado de mucho trabajo. ”Hoy, con 41 años, sigo viendo qué necesito para sacarle ventaja a un defensor y qué tengo que hacer yo para sacarle esa ventaja. Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia“, añadió.

Barcos está muy agredido con Alianza Lima, por el recibimiento que tuvo en el 2021 y por cómo fue adoptado por la hinchada desde el primer día. Hubo un clic especial. “Alianza Lima me dio muchísimo. Nos unimos y nos ayudamos mutuamente. Tuve varias opciones para salir y dije que no. Aquí me siento bien”, explicó.

Por último, Barcos valoró la competencia interna que hay con Paolo Guerrero, donde ambos se exigen al máximo y saben que si uno es titular por encima del otro, el que se queda en el banquillo tiene que apoyar. Son dos delanteros de 41 años, experimentados y que a punta de goles han sabido silenciar a sus críticos.

“Con Paolo Guerrero tenemos una competencia interna. A ninguno le gusta estar en la banca porque los dos queremos ser titulares, pero eso no significa que no nos apoyemos. Siempre vamos a sumar”, explicó el ariete blanquiazul. Alianza Lima no es solo un equipo, es una familia. Y ha quedado más que demostrado.

Hernán Barcos registra seis goles en lo que va de la temporada. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de que su encuentro ante Comerciantes Unidos quedara suspendido por problemas climatológicos, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Cienciano, en el duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para este viernes 2 de mayo desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

