Las horas posteriores a los incidentes vividos en Matute estuvieron marcadas por la incertidumbre y la preocupación entre los hinchas de Alianza Lima. Lo ocurrido durante el ingreso de un grupo de barristas al estadio Alejandro Villanueva encendió las alarmas dentro y fuera del club. En medio del caos, algunos referentes del plantel quedaron expuestos a una situación que rápidamente se viralizó. Las imágenes y versiones generaron inquietud sobre el estado físico de Paolo Guerrero. Frente a ese escenario, una voz cercana al delantero decidió pronunciarse públicamente.

Ana Paula Consorte, pareja del capitán blanquiazul, utilizó sus redes sociales para dirigirse a los seguidores del futbolista. Su mensaje tuvo como primer objetivo llevar tranquilidad a quienes se mostraron preocupados tras conocerse la agresión.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña agradeció las muestras de apoyo recibidas y confirmó que el delantero se encuentra fuera de peligro. “Paolo está bien”, señaló en la primera parte de su mensaje, buscando calmar a los hinchas íntimos y al público en general.

Sin embargo, su pronunciamiento no se quedó solo en lo personal. Consorte fue enfática al expresar su rechazo a lo sucedido en el estadio victoriano y marcó distancia entre el aliento genuino y los actos violentos. “Dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia”, escribió.

En esa misma línea, remarcó que el rol del hincha no puede confundirse con la agresión. “Un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor”, añadió, dejando un mensaje directo que rápidamente fue replicado en redes sociales.

La pareja de Guerrero también reflexionó sobre el sentido del deporte y el impacto que estos hechos generan. “Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo”, expresó en un mensaje cargado de firmeza.

Mensaje de Ana Paula Consorte sobre estado de salud de Paolo Guerrero | Foto: FA

El episodio se produjo luego de que un grupo de barristas ingresara a Matute para protestar por el escándalo que involucra a otros jugadores del plantel. En medio de la tensión, Paolo Guerrero y Luis Advíncula intentaron intervenir para calmar la situación, pero terminaron siendo agredidos.

La violencia obligó a la intervención de la Policía Nacional para recuperar el control del recinto y resguardar a los futbolistas y trabajadores del club. El hecho dejó expuestas serias preocupaciones en torno a la seguridad interna en Alianza Lima.

Mientras el club afronta días complejos a nivel institucional y deportivo, las palabras de Ana Paula Consorte pusieron el foco en una postura clara desde el entorno del capitán: condena absoluta a la violencia y un llamado a no desvirtuar el verdadero significado del fútbol.

TE PUEDE INTERESAR