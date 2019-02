Alianza Lima pedirá adelantar partido de la Liga 1 para su debut en la Copa Libertadores ante River Plate [VIDEO]

Alianza Lima pedirá adelantar su partido por la fecha 3 de la Liga 1 ante César Vallejo para debutar sin inconvenientes en la Copa Libertadores 2019 ante River Plate. El anuncio lo hizo Miguel Ángel Russo en conferencia de prensa.

"Estamos analizando adelantar el partido. Si podemos jugar antes mejor porque se nos agolpan las fechas. Se hace luego un cuello de botella y yo espero estar en semifinales de la Copa Libertadores para que me pase eso. Sin descanso no podemos esperar producción. Vi lo que le pasó a Melgar y no es justo", afirmó.

Alianza Lima recibe a César Vallejo el domingo 3 de marzo y debuta en la Copa Libertadores recibiendo a River Plate el miércoles 6 de marzo. Por esta razón los íntimos pedirán adelantar su encuentro por la Liga 1.

"Si buscamos resultados tenemos que dar las condiciones mínimas. Hay que entender que está el prestigio del fútbol peruano", dijo el entrenador quien se solidarizó con Melgar que jugó el domingo por la Liga 1 y el martes la Copa Libertadores.

El entrenador de Alianza Lima también habló de Sporting Cristal y dijo que para él no es una revancha el partido que disputarán el domingo. "Revancha no hay. Esto es hacia adelante, no miramos hacia atrás. Nos interesa jugar, no buscar hacia atrás porque no encontramos nada", dijo.

Miguel Ángel Russo agradeció los elogios de Claudio Vivas. "A Claudio lo conozco, sé de su experiencia y le agradezco las palabras. Es un profesional importante, ojalá le vaya muy bien menos el domingo. Todos aprendemos de todos. Tiene mucho camino y recorrido para darle al fútbol peruano", señaló.