Desde tienda íntima expresan una razón: lo deportivo. La intención es sacar ventaja en Matute por una diferencia aceptable y luego diseñar otro tipo de estrategia cuando toque visitar el Monumental. Alianza Lima se hace fuerte de local y no ha perdido allí en lo que va de la temporada; pero también es cierto que no le pudo ganar a Universitario en casa este año y arrastra dos partidos consecutivos sin celebrar victorias (ante Melgar y ADT). Si estar invictos es una buena señal, los últimos resultados de local no lo son.

Por otro lado, empezar de local la final de la Liga 1 también supone tomar un riesgo mayor: jugar bajo presión. El escenario ideal es que Alianza logre un victoria en la ida; sin embargo, un posible resultado adverso cambiará los planes del técnico Mauricio Larriera y significará una desventaja de cara al duelo de vuelta en el Monumental, donde la ‘U’ no pierde desde hace 15 partidos. Entonces, la elección depende mucho de la estrategia a utilizar. En Alianza consideran que pueden sacar ventaja en la ida y hacer su partido en la vuelta; mientras que en la ‘U’ aguardan la decisión del compadre para a partir de allí diseñar un plan.

Además, está la revancha deportiva, esa que forma parte del folclore de nuestro fútbol y condimenta los clásicos peruanos. Si Alianza sale campeón nacional, dará la vuelta olímpica en el Monumental, la casa de Universitario y donde todavía no ha podido celebrar un título. La ‘U’ ya lo hizo en 1999 y 2009, cuando se coronó en Matute ante su eterno rival. Y ahora le puede tocar a los blanquiazules, quienes no solo obtendrían una estrella más en su palmarés, también festejarían el tricampeonato en la cara del compadre.

Ahora, jugar en Matute la primera final también puede interpretarse de otra manera: el ‘miedo’ a perder el tricampeonato en casa y ante la ‘U’. No es una razón deportiva, pero sí el peor escenario para los íntimos. Que el clásico rival salga campeón en Matute y a la vez impida el tercer título de manera consecutiva sería una pesadilla absoluta, una mancha imborrable o un eterno mal recuerdo. Sin embargo, de mantenerse la intención inicial de los victorianos, eso no ocurrirá. La idea es jugar primero en cancha de la ‘U’. Sea por la razón que fuere, el ‘tri’ es una necesidad para Alianza Lima. Solo eso cerrará un año atípico con altibajos y confirmará su hegemonía en el fútbol peruano.

