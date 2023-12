Salidas en Alianza Lima

Hasta el momento, se han confirmado diez salidas en Alianza Lima: Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Edinson Chávez, Joao Montoya, Aldair Rodríguez, Cristian Benavente, Christian Cueva, Pablo Míguez, Andrés Andrade, Gino Peruzzi y Josepmir Ballón. Si bien la de ‘Aladino’ todavía es extraoficial, Depor pudo conocer que ya es una decisión tomada por el club ‘íntimo’ y lo dará a conocer a través de un comunicado en redes sociales en los próximos días.

En tanto a los futbolistas que no tuvieron mucha continuidad y se podía esperar que no continúen en el equipo están Espinoza, Valenzuela, Chávez y Montoya (cedido a préstamo en los últimos meses). Con Benavente, quien no sumó ni un solo minuto, su caso generó diversas posturas ya que, tras hacerse cargo de su recuperación a lo largo del año, el futbolista ya se encuentra apto para jugar pero Alianza Lima decidió prescindir de él. En tanto a Cueva, el futbolista perdió crédito dentro y fuera del club para su continuidad por su bajo desempeño y otros temas extradeportivos en la temporada.

Los casos que más generaron debate fueron los de Peruzzi, Míguez y Ballón, futbolistas que han demostrado buen nivel futbolístico cuando se necesitó y que terminaron disputando la recta final del torneo como titulares. Asimismo, en el caso de ‘Tután’, por ser capitán del equipo y ser pieza irremplazable ininterrumpidamente durante tres temporadas. Sin embargo, sus salidas se explican de acuerdo a lo que busca Restrepo con su nuevo plantel de cara al 2024.

Claves de Restrepo

Una de las particularidades de los equipos dirigidos por Alejandro Restrepo es que siempre busca ser bastante físico e intenso. De por sí, su sistema predilecto es el 3-5-2 y este exige mucho recorrido de juego por fuera y futbolistas que, más allá de tener gran destreza con el balón en los pies, sepan ir al espacio, busquen el juego directo y superen a su rival con la presión alta y siendo muy intensos, un ritmo que es difícil sostener a lo largo de todo un partido si no estás bien preparado.

Para esto, si bien no se ha confirmado que Restrepo quiera jugar bajo este esquema de juego, sí busca que el plantel que tenga en el 2024 cuente con jugadores determinantes que puedan adaptarse a la línea de tres . En tal sentido, se busca un volante central con mucho recorrido, laterales que puedan hacer las veces de carrileros y tengan dotes defensivos pero también que pasen mucho al ataque; un zaguero que haga funciones de líbero y también alimentar la delantera con un centrodelantero neto.

Es así que se podrían explicar las salidas de futbolistas como Benavente, Cueva o Andrade, que son jugadores que se ajustan mucho más a jugar de enganches, con el toque corto de balón y cuyos principales dotes llegaron a ser el buen manejo de pelota en los pies pero no principalmente el aspecto físico ; sobre todo considerando que son futbolistas que han padecido lesiones graves que los alejaron de la cancha por tiempos prolongados.

Asimismo, también se decidió reemplazar a un zaguero como Pablo Míguez por Renzo Garcés, quien ya está adecuado a jugar en línea de tres y es de menor edad, un aspecto que también será importante en el 2024. Es por esta misma razón que el club íntimo también buscará a un lateral diestro y otro zurdo que puedan hacer las veces de carrileros. Otro detalle es que se busca bajar el promedio de edad del plantel íntimo, aunque sin tomar en cuenta el caso de Hernán Barcos, quien tiene 39 años y continuará en el club, pero bajo el crédito de haber sido el mejor jugador y goleador del equipo durante tres temporadas.

Por otro lado, algunos reemplazos como los de Marco Huamán, Kevin Sandoval y Kevin Serna se debe a que tienen mejor recorrido y también llegan de clubes de altura, siendo opciones importantes para la siguiente temporada ya sea ganándose un puesto en el once titular o partiendo como suplentes. Para Alianza Lima, considerando que una gran cantidad de partidos se jugarán en ciudades de altura y que también se tiene la exigencia adicional de la Copa Libertadores, buscan un plantel en el que prime la buena condición atlética del futbolista y también que, dentro de su posición, sea multifacético.

Inicio de pretemporada

Alianza Lima tiene planificado iniciar pretemporada el próximo miércoles 6 de diciembre en EGB (Lurín). Si bien los primeros trabajos se darían en dicha sede, tiempo después los futbolistas harán una concentración rígida en Cieneguilla considerando que la Liga 1 tiene como fecha de inicio el 26 de enero del 2024. Por su parte, este viernes, Alejandro Restrepo junto a todo su comando técnico se acercó a EGB a ultimar detalles respecto a las instalaciones y que todo esté debidamente acondicionado para el inicio de la pretemporada del equipo íntimo.

