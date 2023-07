¿De qué depende?

La pelota está en cancha de Guillermo Salas. El entrenador de Alianza Lima confirmó en conferencia de prensa que no pretende congelar a Christian Cueva ni apartarlo del plantel más allá de la indisciplina cometida la semana pasada . En tal sentido, el entrenador blanquiazul contaba con la autonomía de poder meterlo en la lista de convocados para el partido ante Sport Boys, pero optó por dejarlo afuera. Depor informó que ante los rosados no se contemplaba que el volante forme parte de los convocados, ya que desde el comando técnico esperaban ver su evolución futbolística en estos días.

De un lado, existe la molestia del hincha íntimo que considera que ‘Aladino’ no debería volver a ser considerado por la mala conducta y porque, deportivamente, tampoco ha justificado ser indiscutible dentro del equipo . En tal sentido, la presencia del jugador en el clásico es más una oportunidad provechosa para él que a la inversa. Para dicho partido y por lo mostrado en el pasado reciente, Christian Cueva necesita más de Alianza Lima que Alianza Lima de él.

Por su parte, Guillermo Salas indicó en conferencia de prensa que buscará “recuperar” al futbolista y, considerando que no se encuentra lesionado, esta expresión se trata más de que el entrenador lo vea enfocado en el equipo y esforzándose físicamente para poder llegar en óptimo nivel a un partido trascendental como el clásico donde el margen de error es mínimo. El panorama de que sea considerado es complicado, pero puede darse.

Por otro lado, también está la postura de que ante el clásico rival en casa, el equipo blanquiazul no debe guardarse nada y, sobre todo, en una posición en la que los nombres no sobran. Tras la salida de Pablo Lavandeira y la lesión de Andrés Andrade, quien todavía no ha vuelto al campo de juego, hoy en día la única opción para ocupar el lugar de 10 es Jairo Concha, quien viene haciéndolo de buena manera en los últimos partidos, pero que no tiene reemplazante natural en banca a menos de que se reajuste la posición de Gabriel Costa.

Por tanto, cabe preguntarse si Alianza Lima puede darse la licencia de dejar fuera a uno de sus fichajes estrella que, más bien, sabe que no ha podido brillar y cuenta con esa motivación. En este punto, en caso Andrés Andrade no logre ser opción para este partido, el riesgo de dejar fuera a ‘Aladino’ podría abrirle la puerta para ser considerado apelando a tener más opciones en el banquillo. Dependerá de cómo llegue Alianza Lima a la previa del partido.

Respaldo del equipo

Depor pudo conocer que algunos jugadores del equipo íntimo respaldaron al futbolista y en los últimos días hablaron en su favor en tanto a su deseo de permanecer en el equipo. En tal sentido, más allá de que la decisión final la tenga Guillermo Salas, cabe precisar que la figura de Christian Cueva como elemento en el plantel es importante en la interna.

Cabe recordar que el préstamo de Christian Cueva vence el 30 de agosto del 2023 y luego continuará perteneciendo a Al Fateh, equipo con el que tiene vínculo hasta finales del 2025. Desde Alianza Lima se ha tomado la decisión de no extender el contrato hasta finales de temporada.

