Uno de los jóvenes más prometedores de las canteras de Alianza Lima es, sin duda, Bassco Soyer. El futbolista de 18 años viene siendo figura del cuadro blanquiazul en el Torneo de Reservas de los últimos años y su siguiente paso sería sumar minutos en el primer equipo. Pese a que en el 2023 hizo su debut profesional y tuvo algunos partidos vistiendo la camiseta íntima, este 2024 no fue tomado en cuenta por los técnicos que pasaron durante la temporada como el colombiano Alejandro Restrepo y el argentino Mariano Soso, por lo que su continuidad en el cuadro victoriano no está asegurada.

Ante esto, Depor pudo conocer que Bassco Soyer viene siendo seguido de clubes de Argentina y Brasil, que se han mostrado interesados en las cualidades del joven futbolista, aunque todavía no hay ninguna oferta formal en las oficinas de Alianza Lima; sin embargo, el futuro del jugador dependerá de la decisión del nuevo técnico Néstor Gorosito, quien tendrá que evaluar si lo incorporará en su idea o, en todo caso, dejará que tome rumbo a otro equipo para que pueda tener tiempo de juego.

Mientras tanto, Soyer se encuentra entrenando junto con la Selección Peruana Sub-20, dirigida por ‘Chemo’ del Solar’, que se viene preparando para el Sudamericano de la categoría en el mes de enero. El elemento de Alianza Lima podría tomar este torneo como una vitrina para llamar la atención de otros clubes en el extranjero y así continuar su formación en una liga más competitiva.

También lo siguen en Portugal

Hace algunas semanas, Depor pudo conocer también que Bassco Soyer viene siendo observado desde Portugal, ya que el futbolista categoría 2006 es una de las promesas de la escuadra blanquiazul y su buen rendimiento en las reservas podría llevarlo a tener su primera experiencia internacional. Además, la falta de minutos en el equipo principal significaría una razón más para irse de la institución.

Recordemos que el contrato de Soyer culmina a mediados del 2025 y, por lo pronto, desde Alianza Lima no hay comunicación para gestionar su renovación. De no llegar a un acuerdo, a inicios del próximo año podrá negociar libremente con cualquier otro club, según indica la normativa FIFA. Eso sí, Bassco no ha mostrado incomodidad por no jugar. “Estoy concentrado en lo que es reserva, lo que comenzamos tenemos que acabarlo bien y, si en algún momento toca ir al primer equipo, estaría feliz”, señaló previo a la semifinal del Torneo de Reservas ante Universitario en octubre.

Cabe recordar que su debut oficial se dio en el 2023 de la mano de Nixon Perea, con solo 16 años, en el empate 1-1 con César Vallejo ante Trujillo. Esta aparición se dio por las recurrentes lesiones del cuadro blanquiazul. En esa misma campaña volvió a tener minutos en los triunfos sobre Carlos A. Mannucci (2-1) y Deportivo Garcilaso (1-0) y el empate con ADT (1-1), mostrando buenas sensaciones.

El próximo Sudamericano Sub-20

A pesar de no contar con participación en el equipo principal de Alianza Lima, Bassco Soyer es uno de los habituales convocados en la Selección Peruana. A lo largo de su formación, el joven futbolista se ha desempeñado como ‘8′ y ‘10′ en el campo de juego a raíz de su buena técnica en ofensiva y tendencia a invadir el área rival; sin embargo, una segunda posición es la de extremo izquierdo.

Soyer ocupa la base de José Guillermo del Solar para el próximo Sudamericano Sub-20 que se disputará en 2025, teniendo a Lima y Arequipa como sedes para su desarrollo. En este certamen, se enfrentará a selecciones del continente, con la premisa de clasificar al Mundial de Chile. Teniendo en cuenta este protagonismo, el torneo también podría servir como un trampolín para partir hacia el exterior.

