Con 17 participaciones en la primera división desde su debut en 2023, el mediocampista había despertado el interés no solo de Alianza Lima. En las últimas semanas, clubes destacados del país, como Sporting Cristal y Universitario, también lo estuvieron siguiendo de cerca. No obstante, los victorianos presentaron una oferta concreta que logró convencer tanto al jugador como a Cantolao, el dueño de su pase.

Según información obtenida por este medio, las negociaciones se habrían finalizado con Alianza Lima adquiriendo el 80% de su pase y reservando el 20% restante para el conjunto chalaco, en caso de una futura venta. El contrato se ha firmado por las próximas cuatro temporadas, evidenciando así la confianza depositada en este futbolista por parte de la directiva de Matute.

¿Quién es es Stéfano Velasco?

Desde los 8 años, se forjó en las filas de Cantolao. Con el ‘Delfín’, participó en numerosos torneos a nivel nacional e internacional, alternando su posición en la cancha. Su destacada habilidad técnica lo ha convertido en un jugador polifuncional, especialmente en el mediocampo. Posee la versatilidad de desempeñarse tanto como volante central como interior en ambos perfiles. Además, gracias a su velocidad y excelente capacidad para enviar centros, también puede ocupar el puesto de lateral derecho.

Durante el año 2023, Velasco jugó como volante central, mostrando versatilidad destacada tanto en sus contribuciones ofensivas como defensivas. Aunque no marcó goles, su participación en el ataque se evidencia con un promedio de 0.3 tiros por partido. Su habilidad para distribuir el juego se destacó con un 86% de precisión en los pases, contribuyendo con 18.4 pases precisos por partido.

Defensivamente, demostró solidez con 1.2 intercepciones y 1.6 tacles por partido, recuperando el balón en promedio 3.5 veces por juego. Presentó buena capacidad para regatear con un éxito del 67%, aunque es ocasionalmente fue superado por un rival (0.4 veces por partido). Su desempeño en duelos terrestres resultó sólido, con un 62% de éxito, mientras que en los duelos aéreos dejó una deuda con un 13% de éxito.

PJ Titular Minutos por partido Precisión de pase Intercepciones por partido Regates exitosos 17 10 57′ 86% 1.2 67%

Su paso por Argentina

En el transcurso del 2022, Stéfano Velasco armó maletas y viajó a Argentina para realizar pasantías en Quilmes, Lanús y Estudiantes de La Plata. Su destacado talento no pasó desapercibido, y tanto Quilmes como Lanús expresaron interés en incorporarlo a sus equipos juveniles. Sin embargo, la oportunidad de unirse a estos clubes no se concretó, ya que Cantolao presentó una oferta para asegurar su primer contrato profesional por un período de 4 años. Velasco optó por firmar con Cantolao y comenzar su trayectoria en primera división.

Stefano Velasco y Alessandro Méndez, otro jugador de Cantolao en sus pruebas por Estudiantes de La Plata. (Foto: Difusión)

Stéfano Velasco y la Selección Peruana

José Guillermo del Solar ha mostrado un particular interés en Stéfano Velasco, incluyéndolo en casi todos los microciclos que organizó el año pasado con miras a la próxima Selección Peruana Sub-20. Velasco se ha convertido en una constante en las convocatorias del entrenador, y desde La Videna tenían la certeza de que no tardaría en dar el salto a un equipo de mayor relevancia. Destacan en el jugador no solo sus habilidades futbolísticas, sino también su profesionalismo, entrega y sacrificio al seguir meticulosamente las indicaciones del cuerpo técnico.

En esta ocasión, Stéfano Velasco no pudo participar en el Preolímpico de Venezuela Sub-23, ya que el entrenador Chemo decidió llevar a Ian Wisdmon y Eslyn Correa, con quienes ha compartido convocatorias en la Sub-20. Alessandro Burlamaqui también fue considerado y su presencia pudo haber sido un factor en la exclusión de Velasco. No obstante, se espera que Velasco sea un elemento constante en los próximos microciclos y que compita por un lugar en el próximo Sudamericano.

¿Por qué Stéfano Velasco es una gran apuesta?

Estamos hablando de un futbolista que sumó cerca de 1000 minutos en 17 encuentros durante su año de debut en primera división. A sus 18 años, ya sabe lo que es enfrentar y entrenar con jugadores de afuera.

No desentonó en sus pruebas por equipos con grandes canteras del fútbol argentino. Viene siendo considerado en la próxima selección sub-20, lo cual le empezará a dar más roce en los siguientes amistosos. Esto, sin lugar a dudas, lo coloca en una posición de futbolista con proyección. Será importante que pueda tener espacios y minutos en el equipo de Restrepo o tal vez ser prestado para ganar más rodaje. Si logra evolucionar y consolidarse, estaríamos hablando de un jugador exportable.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO