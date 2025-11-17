Alianza Lima tiene definida su presencia en los play-offs de la Liga 1 en busca del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 2, pero todavía debe definir la instancia en la que participará: si jugará la final, teniendo que superar a Cusco FC en el acumulado, o desde semifinales ante Sporting Cristal. Es decir, en el peor de los casos tendrá que jugar cuatro partidos definitorios -llaves de ida y vuelta- para asegurar el subcampeonato. Luego de eso, se definirá el futuro de muchos futbolistas del plantel, sobre todo de quienes acaban contrato a fin de año, en especial los casos de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Si bien ambos tienen el deseo de continuar en el club al menos una temporada más, ninguno ha llegado a un acuerdo o firmado un nuevo contrato a esta altura del año. En el caso del ‘Pirata’, señaló hace un tiempo que el 2026 será su última temporada como futbolista y que le gustaría cerrar su carrera en Alianza Lima. Mientras que en el caso del ‘Depredador’, apuntó que espera culminar la temporada y luego se sentará a conversar con la directiva para una eventual extensión de contrato.

Durante la final de vuelta por el Torneo Clausura de la Liga Femenina, el administrador del club íntimo Fernando Cabada fue consultado sobre algunos avances con respecto a las renovaciones y señaló que “no me ha llegado ninguna carta o pedido que diga “estas son mis decisiones de renovación” a mi escritorio, y soy muy respetuoso de cualquier decisión de la parte deportiva".

Consultado sobre su renovación, Paolo Guerrero declaró hace unos días que “mi objetivo siempre va a ser campeonar, siempre salir campeón. Seguir la tradición de Alianza Lima, que es siempre salir campeón. Así que yo ahora espero prepararme bien para terminar bien el año. Y después, el próximo año, vendrá un año renovado, un año mejor y con muchos objetivos por delante”.

En el caso de Hernán Barcos, señaló que se encuentra tranquilo y espera terminar el año para enfocarse en su futuro. “Estoy tranquilo y esperando que se den las cosas. Hay que esperar que termine el campeonato, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en volver a hablar cuando finalice el torneo. Todos los años pasa lo mismo. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo”, declaró.

Por otro lado, Fernando Cabada también apuntó que el objetivo es asegurar el puesto de Perú 2 a como dé lugar. “Estamos preparándonos para terminar como Perú 2 y lograr campeonar el siguiente año”, señaló en L1 MAX. De hecho, espera reunirse apenas culminen los play-offs con la gerencia deportiva, encabeza por Franco Navarro Monteiro, para definir la base del plantel 2026.

Alianza Lima se alista para la última fecha del Clausura y los play-offs. (Foto: @ClubALOficial)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana, cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

