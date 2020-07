En los últimos días, los rumores sobre una ampliación del estadio de Alianza Lima comenzaron a sonar con fuerzas. Sin embargo, esta iniciativa no es prioridad para Renzo Ratto, quien dejó en claro que hay algunas otras acciones que tomar antes de soñar con extender la capacidad del recinto de La Victoria.

“Cuando el equipo va muy bien, las graderías se llenan, pero cuando no va bien, la hinchada no acompaña. Hay que trabajar en base a estadísticas y el promedio de espectadores ha sido de un tercio. ¿Por qué ampliar el estadio debe ser prioridad si no se llena en todos los partidos?”, señaló el exadministrador del club íntimo en diálogo con Radio Ovación.

Si bien Alianza Lima es uno de los clubes que más gente lleva cuando es local, esto no sería suficiente para que se piense en agrandar el Alejandro Villanueva, por lo menos, no por ahora.

🗣️ Renzo Ratto, exadministrador de Alianza Lima: "¿Por qué ampliar el estadio 🏟️ tiene que ser una prioridad, si no se llena en todos los partidos?"



🎥 @blanquiazulhora pic.twitter.com/C6NeVPXn6z — Alianza History 📜💙 (@alianzahistory) July 29, 2020

Lo que le espera a Alianza Lima tras el reinicio de la Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Binacional en el reinicio de la Liga 1. El duelo entre blanquiazules y el ‘Poderoso del sur’ está previsto para el próximo domingo 9 de agosto en el Estadio Nacional. De acuerdo a la programación, la hora de inicio del partido sería a las 5:45 p.m.; no obstante, se encuentra sujeta a cambios. Mientras que el medio que lo transmitirá será GOLPERU.

Asimismo, el cuadro blanquiazul deberá afrontar las fechas siguientes de la Copa Libertadores: ante Estudiantes de Mérida (Venezuela) y ante Racing Club (Argentina) por el grupo F del certamen de clubes más importante del continente.

El 16/09 (a las 6:15 p.m.) los íntimos visitarán a los venezolanos, mientras que el 23/09, recibirá a la ‘Academia’ en Lima, a las 7:30 p.m.

